V mladém technologickém byznysu jsme výrazně napřed, říká šéfka českého Googlu Taťána le Moigne

Ve vrcholném IT byznysu se Taťána le Moigne pohybuje už dvě dekády. Posledních 13 let stojí v čele české pobočky Google, k níž si přibrala ještě slovenský, rumunský a maďarský region. Přestože Češi mají na poli technologií velký potenciál, stát by se podle ní měl víc snažit. Taťána le Moigne byla hostem pořadu Osobnost Plus.

