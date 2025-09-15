Hackeři ukradli citlivá data zákazníků značek Gucci a Balenciaga. Týkat se to může až sedmi milionů lidí
Kyberútočníci odcizili soukromé údaje nejspíše milionům zákazníků módních značek Balenciaga, Gucci a Alexander McQueen. Ukradená data zahrnují jména, e-mailové adresy, telefonní čísla, poštovní adresy a také informace o celkových částkách, které lidé v těchto obchodech po celém světě utratili. Incident potvrdila francouzská skupina Kering, mateřská firma uvedených značek.
Společnost Kering informovala, že o útoku byli prostřednictvím e-mailu vyrozuměni všichni dotčení zákazníci. Neposkytla však přesný počet obětí hackerského útoku, píše server BBC. Firma zdůraznila, že její IT systémy byly po incidentu zabezpečeny a že žádné finanční údaje či čísla účtu nebyly kompromitovány.
Za útokem stojí hackerská skupina vystupující pod názvem Shiny Hunters, která tvrdí, že získala data propojená s 7,4 milionu e-mailových adres. To naznačuje, že počet jednotlivých obětí by mohl být podobný. Jako důkaz poskytly hackerští útočníci médiím malý vzorek dat obsahující tisíce reálných zákaznických detailů.
Jedním z klíčových údajů v odcizených souborech je kolonka „Total Sales“, tedy celková výše útrat zákazníků. V ukázkovém souboru bylo patrné, že někteří zákazníci utratili více než 10 000 dolarů (přes 200 tisíc korun), přičemž částky několika osob se pohybovaly dokonce mezi 30 000 až 86 000 dolary (přibližně 620 tisíc až 1,7 milion korun).
Tyto informace mohou být pro oběti obzvlášť nebezpečné, protože odhalení vysokých výdajů zvyšuje riziko, že se tito uživatelé stanou terčem dalších útoků, podvodů či vydírání.
Výkupné v bitcoinech
Podle prohlášení skupiny Shiny Hunters došlo k napadení v dubnu, kdy se jim povedlo proniknout do systémů skupiny Kering. Hacker z této skupiny tvrdí, že se s firmou od června pokoušel vyjednávat o výkupném v bitcoinech.
Toto tvrzení firma popírá a uvádí, že s útočníky nekomunikovala a odmítla zaplatit.
Útok se odehrál v době, kdy podobným útokům čelily další luxusní značky, například Cartier a Louis Vuitton, které své zákazníky o útocích rovněž informovaly. Není zatím jasné, zda šlo o činnost stejné skupiny.
Podle společnosti Google, která sama čelila útokům Shiny Hunters, hackeři využívají techniku sociálního inženýrství a zaměřují se na získávání přístupů k firemním systémům, prostřednictvím podvedených zaměstnanců.