Izolované země jako KLDR nebo Írán využívají kyberútoky k vylepšování rozpočtu, varuje šéf NÚKIB

Za posledních několik let výrazně vzrostl počet útoků typu ransomware na digitální sítě úřadů i firem. Část z nich přitom poškození ani nenahlásí a raději vyděračům zaplatí. „Meziroční nárůst evidujeme už několik let v řadě. Nicméně to, co vidíme, je jen zlomek celého kyberprostoru,“ vysvětluje pro Český rozhlas Plus ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Lukáš Kintr.

Interview Plus Praha 21:30 22. srpna 2024