Hashtag slaví 15 let. Nadšení z něj v Twitteru původně nebyli, ujal se až díky požáru v San Diegu

V současnosti jsou hashtagy nedílnou součástí sociálních sítí, jako je Twitter nebo Instagram. Jejich uživatelé je zadávají do svých zpráv denně, nebylo tomu ale tak vždy. Ve skutečnosti způsob, jak označovat nebo štítkovat obsah, vznikl až později. A to přesně před 15 lety, kdy se na twitteru objevil první příspěvek s hashtagem. Praha 14:04 23. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jak poznamenává Petr Krčmář ze serveru Root.cz, samotné použití znaku křížek nebo mřížka je v oblasti počítačů starší. Používalo a dodnes se používá pro poznámky ve zdrojovém kódu | Zdroj: Profimedia

„Zkuste si vzpomenout na rok 2007, to je doba, kdy ještě Twitter nebyl příliš známý. A tehdy jsme hashtag, my jako milovníci technologií a lidi ze Silicon Valley, používali jako způsob komunikace. Pro spoustu lidí to ale nebylo zajímavé, a tak se vedla debata o tom, jak vytvořit nějaké skupiny, které si můžete vybrat, že o tomto chcete mluvit,” vzpomínal před několika lety pro CNN Chris Messina, propagátor počítačových technologií, který s hashtagy přišel.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž o narozeninách hashtagu

Svůj nápad tehdy zveřejnil právě na twitteru: „Co byste řekli na využití křížku pro skupiny. Jako třeba: #barcamp.“

Jak poznamenává Petr Krčmář ze serveru Root.cz, samotné použití znaku křížek nebo mřížka je v oblasti počítačů starší. Používalo a dodnes se používá pro poznámky ve zdrojovém kódu.

„Je to celkem stará záležitost, která potom přešla v 80. letech do IRC, kde se tímto způsobem označují kanály. IRC je chatovací služba, velmi stará, právě z 80. let,” vysvětlil Krčmář.

Twitter se podle Messinových vzpomínek netvářil na nápad příliš nadšeně, brzy se ale ujal díky velkému požáru, o kterém na Twitteru psal i jeden z Messinových kamarádů:

Konec prohlížeče Internet Explorer. Americký Microsoft od středy přestane vydávat aktualizace Číst článek

„Sbíral informace z různých zdrojů a dával je na Twitter. Byl to požár v San Diegu z roku 2007. Najít a sledovat jeho příspěvky bylo tehdy složité, tak jsem mu řekl, ať všechny tweety začíná hashtagem SanDiegoFire. Teď to mohou všichni hledat a opakovat po něm tenhle trik. A on to udělal a tak se ten celý nápad skutečně rozjel.“

Že se nápad ujal, je už dnes jasné. Chrisi Messinovi se to potvrdilo, až když ho viděl poprvé mimo sociální sítě:

„Jel jsem někde napříč Kalifornií a zahlédl jsem billboard. Na billboardu, který podporoval jakéhosi politika, byl hashtag. Tehdy bylo jasné, že myšlenka opustila svět milovníků technologií.“

Úspěšnost hashtagů potvrdil třeba i fakt, že sociální síť Instagram, spuštěná v roce 2010, už od začátku hashtagy využívala.