Google přepracoval zásady používání AI. Nově ji může využít na vývoj sledovacích nástrojů

Americký konglomerát Alphabet, mateřská firma technologického giganta Google, přepsal své zásady používání umělé inteligence (AI). Vypustili část, ve které se zavazují, že vyloučí použití AI, pokud by „mohla způsobit škodu". Podle BBC tato změna znamená, že nově může společnost použít AI k účelům, jako je vývoj sledovacích nástrojů a zbraní. Washington 12:08 8. února 2025

Na blogu firmy tento krok obhajují jak seniorní viceprezident Googlu James Manyika, tak vedoucí AI laboratoře Google DeepMind Demis Hassabis. Podle nich musí demokratické vlády a firmy společně pracovat na vývoji umělé inteligence, která by „podporovala národní bezpečnost“, uvedla BBC.

Mezi experty a profesionály v oboru se už dlouho vede rozsáhlá diskuse ohledně této nové a mocné technologie. Nejčastěji řeší otázku jejího obecného rozvoje, do jaké míry by její směřování měla řídit komerce a jak lidstvo chránit před jejími riziky.

V blogovém příspěvku firma uvedla, že původní zásady týkající se použití AI z roku 2018 bylo potřeba aktualizovat kvůli rapidnímu vývoji.

„Miliardy lidí využívají umělou inteligenci v každodenním životě. Stala se univerzální technologií a platformou, kterou využívá nespočet organizací i jednotlivců k vytváření aplikací. Z niky v laboratoři se stala technologie, která už je skoro stejně rozšířená jako mobilní telefony nebo internet,“ vysvětlil Alphabet.

Manyika a Hassabis dále popsali, že geopolitická situace je čím dál složitější. „Jsme přesvědčeni, že demokracie by měly být lídrem v oblasti vývoje umělé inteligence a měla by se řídit základními hodnotami, jako je svoboda, rovnost a dodržování lidských práv. Věříme, že společnosti, vlády a organizace sdílející tyto hodnoty by měly spolupracovat na vytváření AI, která lidstvo chrání, podporuje globální růst a národní bezpečnost,“ uvedli šéfové.

Podle BBC zveřejnil Google příspěvek ohledně zásad těsně před vydáním účetní závěrky za rok 2024. Ukazuje slabší výsledek, než se předpokládalo, a to i přes desetiprocentní nárůst tržby z digitální inzerce díky americkým prezidentským volbám, čímž se stala největším zdrojem příjmů.