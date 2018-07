Hazardní prvky ve videohrách? Některé evropské země už části her zakázaly

Hrajete například klasickou střílečku. Pro svého hrdinu ale chcete lepší vybavení. To můžete najít buď přímo při hře, anebo ho pořídit za reálné peníze – zakoupením takzvaného loot boxu. Volně přeloženo jako krabice s kořistí.

„Loot boxy nabízí různý typ obsahu, většinou jsou to kosmetické předměty, které jinak obarví vašeho avatara, nabízí alternativní účesy, ale samozřejmě i některé zbraně, což představuje výhodu do hraní hry,“ říká pro Radiožurnál šéfredaktor herního časopisu LEVEL Petr Poláček.

Důležité je, že člověk dopředu neví, co uvnitř virtuální krabice najde – a co tedy za svoje peníze dostane. Obsah loot boxů se totiž generuje náhodně.

„Není to úplně nový prvek, loot boxy jsou s námi už několik let. Ale v poslední době se rozšířily i do prémiových her, které se běžně prodávají za 40, 50, 60 eur a člověk, když zaplatí tolik peněz za hru, už neočekává, že je motivován platit za další obsah další peníze,“ dodává Poláček.

Zákaz loot boxů

Systém nákupu náhodných – více či méně užitečných – odměn má podle některých oborníků velmi blízko ke klasickému hazardu. Třeba v Belgii a v Nizozemsku proto letos na jaře prodej loot boxů ve videohrách zakázali.

Jako riziko ho vnímá i psycholog Lukáš Franc, který v organizaci Podané ruce pracuje s patologickými hráči. „Je tam prvek náhody, to je pojítko s hazardem. Nejsem si jistý, že by se z nich stali v budoucnu nutně gambleři u sázek nebo automatů. Ale možná je to nový typ hazardu,“ říká Franc.

Ministerstvo financí zatím nemá k využívání loot boxů ve videohrách jasné stanovisko. Ke konkrétním případům se podle mluvčího Zdeňka Vojtěcha nebude vyjadřovat. „Ministerstvo financí problematiku v současné chvíli analyzuje a účastní se seminářů a jednání na mezinárodní úrovni. Po detailním zhodnocení a případných návrzích řešení, zveřejní své stanovisko v této věci,“ popisuje Radiožurnálu Vojtěch.

Ze studie Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti vyplývá, že hazard je mezi dospívajícími stále oblíbenější. Nejčastěji ve formě kurzových sázek a loterií. Ve skupině 16letých chlapců hraje občas hazardní hry za peníze každý pátý.

Podle protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila je sázení nejčastější mezi mladými sportovci. „Tam se nějak přirozeně pohybují lidé, kteří mají pocit, že sportu rozumí. A tím pádem se sází. Takže tam to podhoubí je určitě velké. A je to takhle napojené i na to, že to třeba vidí i doma, protože se pohybuje třeba i celá rodina kolem sportu,“ vysvětluje Vobořil.

Výrazně nižší náklonnost k hazardu mají podle studie dívky. Zkušenost s hraním za peníze uvedly jen asi tři ze 100.