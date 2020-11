Herní designéři budou mít obor na FAMU. Vymýšlí interakce a mechaniky, navrhují světy, úkoly a hádanky

Už na jaře příštího roku se můžou první studenti hlásit na nově otevřený obor herní design na pražské FAMU. Čeští herní vývojáři patří ke světové špičce a Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění tak reaguje nejen na velký zájem ze strany studentů, ale i na požadavky současného trhu. Praha 8:56 2. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mafia: Definitivní edice | Zdroj: FB Mafia game

Bohemia Interactive, Amanita Design, Warhorse, Beat Games - to je jen pár příkladů celosvětově známých českých vývojářských firem. Jejich obrovský úspěch v zahraničí inspiroval další a aktuálně je u nás více než 110 videoherních studií.

Spolu s nimi také přibývají lidé, kteří v tomto oboru pracují. V současnosti na tuzemských titulech pracuje téměř 1800 programátorů, grafiků a dalších. A to je podle vedoucího přípravného týmu a teoretika v oboru digitálních her a nových médií Jaroslava Švelcha jeden z důvodů, proč obor na FAMU spolu s Helenou Bendovou založili.

„Protože designéři v dnešní době se zpravidla rekrutují z řad jiných profesí v rámci herních firem. Takže je to třeba programátor, který se stane designérem, nebo grafik, který se stane designérem. Ale nikdo nemá tu specializaci od začátku. Je třeba ty lidi zaučovat a není jich dostatek,“ vysvětlil Radiožurnálu.

Režisér hry

Jedním z vyučujících bude herní vývojář Michal Berlinger ze zmíněného studia Amanita Design, které má za sebou hry jako Machinarium nebo Pilgrims.

„Herní design je široká disciplína. Je to v podstatě něco, jako bychom řekli u filmu režie. Zahrnuje nějakou koordinaci a vymýšlení celkového konceptu her. Jde nám o to, že v Česku je hodně šikovných výtvarníků, technických profesí a tak dále, ale abychom hry dokázali někam posunout, tak potřebujeme i solidní a schopné designéry, kteří to šoupnou v koordinaci s týmem trochu dál,“ řekl Berlinger.

Herní designér vytváří tedy samotné herní principy, interakce a mechaniky, navrhuje herní světy, úkoly a hádanky. Určuje, jaký zážitek si má hráč odnést a tvůrčí vizi dané hry.

Jedinečná disciplína

Dvouletý magisterský obor přijme maximálně osm studentů, kteří se tedy naučí, jak navrhnout kompletní herní svět, budou režiséry i scenáristy zároveň. Ostatně nový obor bude spolupracovat i s katedrami animace, zvuku, produkce a dalšími.

„Potom v těch větších týmech samozřejmě je designérů víc a zaštiťuje je nějaký kreativní ředitel nebo nějaká taková postava. Ale designér vytváří obsah hry, co ti hráči ve hře dělají. Není to programátor, který má na starosti technickou stránku, aby to fungovalo, není to ani grafik. Částečně může mít podíl na scénáři, ale je to taková jedinečná disciplína,“ doplnil Švelch.

Zkoušky, které budou na jaře příští roku, budou mít dvě kola. Ty budou zahrnovat třeba koncept vlastní hry, rozbor nějaké stávající a osobní pohovor s komisí.

„Pokud to bude všechno dobře fungovat, tak je i plán, že postupně by se otevřely třeba i bakalářský studijní program a nějakým způsobem by se to mohlo rozrůstat,“ dodal Švelch. Chystaný studijní program je unikátní také v tom, že je postavený hlavně na spolupráci s lidmi z praxe.