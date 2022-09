Herní průmysl v Česku roste. „Neustále hledá lidi, otevřené jsou všechny pozice,“ zní z asociace

Český herní průmysl v posledních letech roste a potřebuje další pracovní síly. Roční obrat v posledních letech roste a přesáhl hranici pět miliard korun. Je tak podle Pavla Baráka z Asociace herních vývojářů dvakrát větší než filmové a televizní odvětví dohromady. Na pražské FAMU se proto před půl rokem otevřel magisterský obor Herní design. Fakulta popisuje velký zájem studentů o přednášky lidí z praxe. Česko 12:59 4. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Z ostatních kateder cítíme zájem studentů o přednášky lidí z praxe,“ popisuje dění na fakultě Sýkora (ilustrační foto) | Foto: Kingdom Come: Deliverance

Obor Herní desing na Filmové fakultě Akademie múzických umění v Praze vede Andrej Sýkora. Studium popisuje jako: „prostor pro experimentování, pro zkoušení inovativního designu a pro možnost selhat,“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Český herní průmysl v posledních letech roste a potřebuje další pracovní síly. Je jich dostatek? A jak na tuto příležitost reagují vysoké školy? Ptá se Zaostřeno Martina Hrnčíře

„Herní design znamená mechaniky, koncept hry, jak by to mělo fungovat. Jak to vypadá, když jde hráč doleva, doprava, jak vypadají jednotlivé levely,“ vysvětluje vedoucí oboru.

Součástí studia Herního designu je i povinná stáž v herní firmě. „Můžeme ji domluvit my, nebo si student může najít stáž sám a vyjet s tím i na Erasmus,“ dodává Sýkora.

Teprve za pár měsíců, na konci prvního ročníku, budou mít studenti hotové svoje první hry. Na hodnocení je podle Sýkory ještě brzo. Nyní půjde o prototypy her a svoje absolventské práce vydají až za dva roky. „Z ostatních kateder cítíme zájem studentů o přednášky lidí z praxe,“ popisuje dění na fakultě Sýkora.

Pavel Barák z Asociace herních vývojářů popisuje situaci na českém herním trhu práce jako dlouhodobě špatnou: „V Česku je rozhodně nedostatek lidí pro herní průmysl a tento stav se nemění. To odvětví hledá často vysoce kvalifikované pracovníky, kterých je obecně na trhu málo“

Brno chce být Mekkou počítačových her. Herní inkubátor propojuje mladé talenty s profesionály Číst článek

„Pracovní místa neustále vznikají, na jakoukoli pozici dnes bude aktuálně nějaké místo otevřené. Podle našeho průzkumu otevřely v roce 2020 herní společnosti více než 300 míst. To se nemusí zdát hodně, ale je to odvětví o dvou tisících lidí,“ zdůrazňuje Barák.

Nejvíce lidí v průmyslu jsou podle průzkumu asociace samoukové, často se také konkrétním dovednostem naučí až ve firmách.

Více si poslechněte v Zaostřenu Martina Hrnčíře.