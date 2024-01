Lidštější, ale hůře slyšitelné. Ženský hlas je v telefonu v průměru méně srozumitelný, zjistili vědci

Robotické telefonáty i falešné obchody. Antivirus předpovídá kyberhrozby na příští rok

Můžete se spolehnout na hlas příbuzného v telefonu? A co e-mail od známého, který přesně ví, co vás zajímá? Pořad Antivirus tipuje, na co si budeme muset dát v roce 2024 pozor.