Stát chce pomoct českým herním vývojářům. ‚Pro Česko je to obrovská příležitost,‘ říká Zaorálek

Unikátní výtvarné zpracovaní a fantaskní industriální svět. Také díky tomu se videohra Machinárium od českých vývojářů ze studia Amanita Design stala před víc než deseti lety hitem. Tvůrci na ní pod vedením Jakuba Dvorského pracovali přes tři roky a vývoj financovali z vlastních úspor.

„Když peníze došly úplně, tak jsme třeba museli přerušit vývoj hry a věnovat se několik měsíců nějaké zakázce. Tím pádem se vývoj protáhl. Určitě by pro nás bylo jednodušší získat nějakou podporu do začátku.“

Podpora začínajících studií

Právě začínající herní studia plánuje stát podpořit. Současný fond kinematografie, který rozděluje peníze mezi filmaře, chce ministerstvo kultury přetvořit na fond audiovize a dotace rozšířit také o herní průmysl.

Na filmovém festivalu v Karlových Varech o tom mluvil ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD, který kandiduje ve sněmovních volbách.

„Celý entertaiment industry je dnes obrovským tahounem. A dokonce i covidové období znamenalo ještě větší akceleraci této oblasti. Dlouhodobě si myslím, že pro Česko to je obrovská příležitost,“ říká.

Podpora nejdřív od roku 2024

Česká studia přitom patří ke světové špičce, například loni se jejich obrat přehoupl přes pět miliard korun. Státní pomoc by podle předsedy Asociace českých herních vývojářů Pavla Baráka mohla vést k tomu, že úspěšných tvůrců bude ještě víc.

„Ve srovnání se severskými zeměmi, kde je systém relativně dobře nastaven, by těch start-upů mohlo být ještě víc. I těch super úspěšných her by pak mohlo být víc, než tady máme."

Plány na podporu herního průmyslu však zatím zůstávají na papíře. Dřív než v roce 2024 nebude možné peníze čerpat. Alespoň tak to zamýšlí ministerstvo kultury.