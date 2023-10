Mobilní operátoři dál využívají technologie od Huawei. Kyberúřad kvůli tomu připravuje nový zákon

Mobilní operátoři a provozovatelé sítí nesouhlasí s novým zákonem, který připravuje Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Brání se tomu, aby jim mohl nařídit, jaká firma jim může dodat potřebné části systému. Naopak kyberúřad argumentuje tím, že některé společnosti, například z Číny, nemají mít přístup do kritické infrastruktury státu, kam telekomunikace patří. Praha 7:44 4. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mobilní operátoři nesouhlasí s novým zákonem, který by jim mohl nařídit výměnu technologií (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Tvrdé vyjednávání se vede například kvůli společnosti Huawei. Před ní Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varoval už před pěti lety, při stavbě 5G sítí. Přesto operátoři stále její technologie z části používají. Mezi nimi je i Vodafone.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Mobilní operátoři nesouhlasí s novým zákonem, který by jim mohl nařídit výměnu technologií. Natáčela Iveta Vávrová

„Používáme v kritické části sítě zařízení společnosti Ericsson. V přístupové síti využíváme zařízení od společnosti Huawei,“ popsal pro Radiožurnál mluvčí firmy Ondřej Luštinec.

Podobně jsou na tom i další operátoři. Sice už nekupují čínské technologie pro samotná jádra sítí, ale stále používají od čínských výrobců antény na vysílačích. A to je jeden ze sporných bodů.

„Tvrdíme, že rádiová sít, to znamená vysílače, nejsou tolik kritickou částí,“ podotýká Jiří Grunt z Asociace provozovatelů mobilních sítí.

Kyberúřad ale argumentuje jinak. „Návrh NÚKIB směřuje nejen k jádru sítě ale také na přístupovou a transportní vrstvu. A to proto, že samotné jádro bez zbývajících vrstev žádnou službu neposkytne. Uživatelé přistupují ke službám právě přes přístupovou a transportní vrstvu. Úprava musí být nadčasová, bude dopadat na několik generací sítí,“ říká jeho mluvčí Eva Rajlichová.

Miliardy za výměnu

Kdyby se ale měla měnit všechna zařízení od tzv. nebezpečných výrobců - například i routery v domácnostech, operátorům by se to výrazně prodražilo. Podle odhadu think-tanku CETA by to vyšlo na skoro 18 miliard korun.

Dvakrát více útoků. V srpnu zaznamenal úřad pro kyberbezpečnost vyšší aktivitu ruských hackerů Číst článek

„Největší část ceny z těch 18 miliard je výměna vysílačů, kterých je v Česku zhruba 21 tisíc,“ vysvětluje Jiří Grunt.

Například společnost CETIN, největší provozovatel telekomunikačních sítí v Česku, už ale i bez nařízení státu obměňuje i spornou rádiovou technologii. „V České republice to bylo 10 milionů eur, které nás tato technologie stála navíc oproti jiným nabídkám,“ říká výkonný ředitel firmy Juraj Šedivý.

Jakub Ludvík, manažer korporátní bezpečnosti v T-Mobile, říká, že pokud stát požaduje něco po soukromých subjektech nad rámec běžných povinností, úhrada vzniklých nákladů má být přirozená.

„Pokud se případná regulace bude týkat pouze citlivých částí sítě, společnost T-Mobile je dávno připravena a nevzniknou jí další náklady. Již několik let nepoužíváme dodavatele z vybraných zemí v jádru sítě. Pokud by došlo k zákazu spolupráce s hlavními dodavateli i pro okrajové části sítě, například z geopolitických důvodů, pak by se částka za nutnou výměnu pohybovala v miliardách korun,“ podotýká.

Za kyberútokem na české banky stojí ruská hacktivistická skupina. Chce konec podpory Ukrajiny Číst článek

Mobilní operátoři ale také chtějí, aby stát převzal finanční zodpovědnost za zmařenou investici, pokud budou muset některé technologie obměnit dřív, než doslouží.

Veronika Zachariášová z O2 k tomu uvedla: „Z návrhu zákona však není dnes zřejmé, čeho přesně se má regulace dodavatelů týkat a zdali bude stát například požadovat nahrazení již nakoupených technologií před koncem jejich životního cyklu. Proto jako odvětví požadujeme, aby toto stát v zákoně vyjasnil.“

To ale podle ministerstva průmyslu a obchodu není potřeba. „NÚKIB jasně deklaroval, že případná opatření by měla respektovat životní cyklus síťových prvků, které by byly výměnou dotčeny,“ uvedla Miluše Trefancová z tiskového oddělení.

Kyberúřad přiznává, že s operátory na téma kompenzací jednal. Ale kdyby musel v budoucnu nějakého dodavatele najednou omezit, předem to s operátory probere. Návrh zákona chce NÚKIB ještě v tomto měsíci předložit legislativní radě vlády.