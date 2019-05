Odborníci: Omezení aplikací od Googlu čínskou firmu Huawei citelně zasáhne

Kostičkový fenomén Minecraft slaví 10 let. Počítačová hra je druhou nejprodávanější na světě

Je to přesně 10 let, co vyšla první verze počítačové hry Minecraft. Kostičkový fenomén se pak stal druhou nejprodávanější hrou na světě. Hráčům umožňuje v otevřeném prostředí tvořit prakticky cokoliv.