Dobré i špatné zprávy. Hubbleův teleskop má technické problémy, přesto se postaral o astronomický objev

Teleskop objevil kvazar, tedy velmi silně zářící jádro galaxie, které vydává mnoho energie díky plynu. Ten je postupně vtahován do obrovské černé díry uprostřed galaxie. Objevený kvazar je nejsilnější, který lidstvo doposud zná. Září silou asi 600 bilionů Sluncí a je velmi starý. Jeho světlo začalo svítit v době, kdy byl vesmír podle odhadů starý asi jen jednu miliardu let.

Pro představu, vědecké výpočty ukazují, že stáří vesmíru je necelých 14 miliard let. To, že je kvazar a světlo z něj tak staré, může pomoci při dalším astronomickém bádání. Získaná data by totiž mohla objasnit, jak vznikají nové galaxie.

Selhání fotoaparátu

Vědci ale řeší i technické problémy teleskopu. Selhal mu totiž hlavní fotoaparát, takzvaná širokopásmová kamera číslo tři. To je podle britského Guardianu nejlepší fotící zařízení, které na teleskopu je. Podle NASA ale nejde o žádnou vážnou komplikaci, protože na Hubbleově teleskopu je snímacích zařízení více a ostatní bez problémů fungují.

Kameru číslo tři na teleskop nainstalovali američtí kosmonauti v roce 2009 a vesmírný dalekohled pro ni má i záložní elektroniku. Kdy ji ale americká kosmická agentura aktivuje, zatím není jasné.

Hubble loses best camera but discovers brightest ever quasar https://t.co/JVmbc2YtkB — The Guardian (@guardian) 10. ledna 2019

Hubbleův teleskop je ve vesmíru od roku 1990, tedy skoro třicet let. Od té doby ho kosmonauti několikrát opravovali a inovovali. Pokud nenastanou technické komplikace, mohl by teleskop sloužit déle než do roku 2030. Za dva roky se ale má do vesmíru dostat jeho náhrada, James Webbův teleskop.

Porucha gyroskopu

Porucha kamery nicméně není jediný problém, který v poslední době Hubbleův teleskop měl. Na konci října loňského roku na teleskopu selhal gyroskop, který se stará o otáčení teleskopu správným směrem.

Teleskop má gyroskopů celkem šest. Některé z nich jsou ale vypnuté, aby se neopotřebovaly, jiné už jsou od poslední výměny v roce 2009 rozbité. Pokud by teleskop zůstal ve stavu, ve kterém byl po tomto selhání, hrozilo by mu částečné omezení funkčnosti. Technici ale nakonec jeden z gyroskopů opět zprovoznili.

Návrat teleskopu zpět do provozu byl podle britského Guardianu úlevou jak pro jeho operátory, tak i pro vědce. Pokud by byl v omezeném provozu nebo mimo provoz, znamenalo by to pro ně, že budou muset omezit na několik let bádání a čekat na spuštění již zmíněného vesmírného dalekohledu Jamese Webba.