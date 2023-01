Hybridní letecký motor je cestou, jak snížit spotřebu paliva. Jeden vyvíjejí také čeští inženýři

„Tohle v Česku, ale ani celkově ve střední a východní Evropě nikdo jiná nedělá a dělat nebude…takhle si hrát s leteckými motory,“ sdílí své nadšení pro nový projekt ředitel společnosti GE Aviation Milan Šlapák, který ukazuje prototyp nového leteckého motoru, u kterého chtějí inženýři vyzkoušet novou hybridní technologii.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čeští inženýři spolupracují na vývoji hybridního leteckého motoru

„Je to jediný motor na světě, který je plně digitální,“ říká vedoucí vývojové zkušebny Patrik Vraspir. Kolem je spousta kabelů, což je dáno tím, že je to prototyp. „Tyhle kabely vedou jenom k senzorům, které ten motor analyzují,“ ukazuje Vraspir.

„Architektura hybridního systému bude taková, že tento motor bude doplněn elektromotorem, který mu bude v určitých fázích letu pomáhat a ten elektromotor bude pohánět vodík,“ vysvětluje pak ředitel Milan Šlapák, jak by měl v budoucnu hybridní motor pracovat.

O krok blíž k čisté výrobě energie. Vědci oficiálně potvrdili historický průlom v oblasti jaderné fúze Číst článek

Známé technologie tak inženýři propojí a vyzkouší, jak pracují v extrémní zátěži v laboratořích. Na těchto testech se bude podílet i Výzkumný a zkušební letecký ústav.

„Skloubit, co dělá motor, který je založený na klasických palivech, a co dělá elektromotor, je náročné. Oba fungují za úplně jiných fyzikálních podmínek. My vlastně zjišťujeme, jaká se tam objeví porucha, a pak to analyzujeme. Test probíhá v zásadě pořád dokola. Než totiž uvedete na trh takový motor, musíte garantovat jeho bezpečnost,“ říká ředitel Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu Josef Kašpar.

Atraktivní i pro studenty

Na nasazení hybridního motoru do reálného provozu bude mít vliv i ekonomická kalkulace. Přidaný elektromotor a nádrže na vodík totiž zvýší hmotnost letadla.

„Ekonomickou kalkulaci je potřeba znát. Budeme převážet stejný počet pasažérů? Jsme schopni zvětšit letadlo? Snížíme počet pasažérů, což zmenší tržby, nebo budeme držet stejný počet pasažérů a sníží se doletová vzdálenost? To jsou všechno analýzy, které budou probíhat paralelně,“ říká ředitel společnosti GE Aviation Milan Šlapák.

SOUTĚŽ: Einstein v Čechách. Vyhrajte knihu o jednom přehlíženém vědeckém pobytu Číst článek

„Ti lidé si rádi hrají a tohle je velmi zajímavá práce. Můžeme se na tom hodně naučit. My i firma tu schopnost technicky posouváme, není to každodenní prostředí. A zajímavé je to i pro absolventy vysokých škol,“ pochvaluje si unikátní pracovní příležitost vedoucí vývojové zkušebny Patrik Vraspir, že je sofistikovaný projekt pro inženýry velkou výzvou.

Když takový projekt startuje, nejvíce se Vraspir těší na euforii týmu, když se to povede. „A taky se to zatím vždycky povedlo,“ dodává Vraspir.

Vývoj hybridního motoru bude trvat čtyři roky. Letadlo s takovým pohonem by pak první cestující mohlo svézt o několik roků později.