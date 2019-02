Digitální komunikace se všemi úřady? ‚Do pěti let se to stihnout dát,‘ říká odborník

Pokud nechceme být montovnou Evropu, musíme podporovat vědu, výzkum a digitalizaci, prohlásil premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Blýská se tedy v oblasti digitalizace na lepší časy? Jak upozorňuje Zdeněk Zajíček z ODS, odborník na e-Government a prezident ICT unie, politická vůle k tomu zřejmě je. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 7:50 10. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Stát se přestal bát komunikovat se soukromým sektorem a velmi odvážně a otevřeně diskutuje některé projekty, kde by si soukromý sektor se státem mohly být vzájemně užiteční,“ říká v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu Zdeněk Zajíček, který se podílel na přípravě dokumentu Digitální Česko.

Tento dokument by měl být pro další digitalizaci státní správy klíčový. Čelí ale kritice, například proto, že neobsahuje konkrétní cíle, termíny ani dostatečně nehovoří o tom, z čeho by se měla digitalizace Česka vlastně platit.

„Dokument nepochybně obsahuje dlouhodobé, vizionářské cíle. Obsahuje ale i projekty, které už běží a mohou se v následujících dvou nebo třech letech provést,“ shrnuje Zajíček.

„Přibližně deset projektů je natolik klíčových a zásadních, že podaří-li se je dotáhnout, bude to viditelný skok dopředu,“ vysvětluje.

A jak dodává, patří mezi ně například projekt, kterému se v nadsázce říká digitální ústava. „Měl bych mít například právo komunikovat se státem elektronicky. Technologie a systémy existují, teď je jen musíme zprůchodnit,” přibližuje.

„Podobný zákon pomůže k tlaku, který vytváříme na stát, aby tyto služby skutečně začal nabízet,” podotýká. „Nepůjde to ze dne na den. Do pěti let se to ale stihnout dá, budeme-li na tom denně pracovat. Na všech úřadech.“

Orientace na občana

Některé hlasy, především z řad podnikatelů, ale varují – digitalizace prý může znamenat další navýšení a zkomplikování povinností, které podnikatelé musí ve vztahu ke státu plnit.

„Žijeme ve světě, kde do digitální podoby nemůžeme převést všechno. Je to doba složitá. To ale neznamená, že se musíme zastavit. Hybridní stav, kdy některé věci budete muset dělat digitálně a zároveň i papírově, tu bude. Je ale náš společný zájem, abychom papírovou formu do budoucna co nejrychleji opustili,“ upozorňuje Zajíček.

Digitalizace státní správy by podle něj navíc měla být výrazně orientovaná na občana.

„Jde o velkou změnu v přístupu. Doteď se hledělo hlavně na úředníky a málo na člověka na konci. Zatím nemáme žádné služby vystavěné přímo vůči občanovi,“ uzavírá odborník na e-Government a pražský zastupitel za ODS Zdeněk Zajíček.