Vývoj Instagram Kids prozatím končí. Verze pro děti do 13 let vyvolala kritiku, firma si bere čas na úpravu

Provozovatel komunikační sítě Instagram pozastaví vývoj verze nazvané Instagram Kids, která měla být pro děti do 13 let. Nejprve chce vyřešit obavy o její obsah a o možnosti přístupu na ni. Z toho důvodu chystá rozsáhlé konzultace s experty, rodiči a politiky. V příspěvku na blogu to v pondělí uvedl šéf Instagramu Adam Mosseri. Instagram, jehož vlastníkem je společnost Facebook, nabízí sdílení fotografií a videí a také chat s přáteli.

