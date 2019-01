‚Nejlajkovanější‘ fotkou na Instagramu je obyčejné vejce. Autor příspěvku není známý

„Neočekávejte, že některá z následujících informací bude dávat smysl. Ale v neděli večer porazila fotografie vejce, oranžového a lehce kropenatého, oznámení Kylie Jennerové o narození dítěte, které bylo do té doby nejlakovanějším příspěvkem na instagramu,“ napsal ve svém článku americký list The New York Times.

„Je vejce pokryto diamanty? Má vejce svůj vlastní kanál na YouTube, o kterém jste neslyšeli? Drží vejce nějaká sexy celebrita? Nikoli. Je to jen vejce,“ poznamenal autor příspěvku.

Zatím podle něj není jasné, kdo fotografii vejce na Instagramu 4. ledna zveřejnil, proč ji zveřejnil, ani jak je možné, že jeho snahy o vytvoření světového rekordu vyšly.

Profil Egg Gang, tedy vajíčkový gang, nicméně nejspíš vznikl pouze za tímto účelem a dosud zveřejnil pouze tuto jedinou fotografii.