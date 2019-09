Aby Newtona měli rádi. Interaktivní učebnice fyziky nechává na mobilu ožít třeba psí spřežení

Tramvaj jede určitou rychlostí, najednou prudce zastaví a půlka cestujících má co dělat, aby nespadla. Děje se to kvůli zákonu zachování pohybu. Těla pasažérů se pohybovala rychlostí jedoucí tramvaje a ten pohyb nemůže jen tak zmizet. Takové vysvětlení fyzikálních zákonů z praxe nabízí nová interaktivní učebnice pro žáky sedmých tříd základních škol. Na pět desítek pracovních listů ožije pomocí tabletu nebo chytrého telefonu. Praha 15:58 1. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dítě s tabletem. Ilustrační foto. | Zdroj: Profimedia

„Na pracovním listě žák spatří spřežení psů, kteří jsou zapřažení vedle sebe,“ popisuje Radiožurnálu autor učebnice Vítek Škop a v ruce drží jednoduché černobílé pracovní listy formátu A5.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Matěje Skalického

„Když vezmu teď do ruky telefon nebo tablet, tak se mi animace rozjede a psi začnou utíkat. Mezi nimi se projeví výslednice síly, směr, kterým běží, a postupně je začíná předjíždět chlapík, kterého na listu vůbec nemáme. Psi jsou zapřaženi za sebou. Tím pádem je jejich rychlost mnohem vyšší."

Ukázka skládání různoběžných sil vychází z praxe. Když totiž zapřáhnete psy takzvaně do vějíře, lépe se rozprostře jejich váha a jen tak se nepropadnou do ledu. Když ale běží za sebou, jsou mnohem rychlejší, třebaže táhnou saně stejnou silou. Nejde ale jen o sílu, ale i úhel.

„Školství musí nějakým způsobem reagovat na situaci, že každá informace je vygooglovatelná do deseti sekund. A tím pádem bychom se měli připravit na dobu, kdy se děti nebudou informace učit, ale učit se je používat. Po tomto smyslu jde i tato nová učebnice,“ myslí si Škop.

Kromě toho, že jsme si teď vyzkoušeli, jak v praxi funguje skládání různoběžných sil, tak se můžeme podívat na zákon zachování pohybu, zákon síly, páku, třetí a tak dále.

„Pracovních listů je dohromady 47 a tím, jak jsou navržené, kopírují rámcové vzdělávací programy sedmé třídy,“ popisuje Škop.

Z obrázku se stane animace

Pokaždé se ze slepého obrázku na jednotlivém pracovním listu díky mobilu nebo tabletu stane animace se zvukem a pohybem.

Není čas na zábavnou výuku. Podle školní inspekce je třeba zásadně změnit vzdělávání Číst článek

Interaktivní učebnice pracuje se současnými technologiemi, což by žáky mohlo k fyzice přilákat. Aspoň si to myslí Vladimír Cáb ze základní školy Antonína Čermáka v Praze 6, který úlohy v učebnici dával dohromady.

„Učebnice není plnohodnotná v tom smyslu, že by tam byly aplikační úlohy nebo že by tam byly vyloženě formulované zákony. To necháváme na práci učitele. Učebnice otevírá témata a snažíme se v ní navodit problémové otázky, které jsou zasazené do prostředí, s nimiž mám zkušenost, že děti zajímají.“

Aplikace je zdarma ke stažení, pracovní listy si může každý sám vytisknout. Tým Vítka Škopa doufá, že se díky interaktivní učebnici zamilují do čísel, pouček a pokusů třeba budoucí jaderní fyzikové. A když nic jiného, ti ostatní nebudou jména jako Newton, Pascal nebo Tesla tolik nenávidět.