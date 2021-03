Do konce roku by měl být signál v celém pražském metru. Mobilní sítí zbývá pokrýt osmnáct stanic

Pražské metro má být do konce roku kompletně pokryté mobilním signálem. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík. Tento týden technici síť LTE rozšířili do další stanice, zbývá jich pokrýt ještě osmnáct.

