Francie stáhne z trhu iPhone 12, dokud jej Apple neopraví. Vyřazuje příliš silné elektromagnetické vlny

Francouzský ministr pro digitální technologie Jean-Noel Barrot v rozhovoru pro francouzský deník Le Parisien vyzval americkou společnost Apple, aby závadu opravila do 15 dnů. To by podle něj mohla udělat velmi snadno pomocí aktualizace mobilního telefonu.

Pokud ale společnost chybu nenapraví, tak je francouzský ministr připravený nařídit stažení všech kusů iPhonu 12, který byl na trh uvedený v roce 2020. K takovému kroku by podle něj navíc mohly přistoupit i další evropské země.

Společnost Apple v úterý na každoroční podzimní akci Wonderlust představila už model iPhonu 15, a to ve čtyřech variantách.

Největší změnou je nejspíš výměna nabíjecího portu Lightning za USB-C, i dvoje nové hodinky Apple Watch a nový pár sluchátek AirPods Pro rovněž přechází na USB-C. Telefony se podle deníku The New York Times začnou prodávat 22. září.