Jak si užít sportování v horku? Díky virtuální realitě můžete závodit na kole třeba doma z obýváku

Že jdete do kina, kde vám dají 3D brýle a vy se cítíte, že jste jinde, na to jste asi zvyklí. Ale že můžete poměřit na dálku síly třeba s cyklisty a přitom u toho být doma v obýváku, to tak všedně nezní. I díky virtuální realitě můžete totiž jezdit cyklistické závody na různých místech světa. A to vše na svém kole, doma na trenažéru. Auckland 15:22 6. srpna 2018

„Má to přenos dat přes bluetooth a ANT+. Zamknete zadní stavbu kola a kazeta a to ostatní je už na tom trenažéru,“ říká Jiří Pilík, který v novozélandském Aucklandu pracuje jako cyklistický mechanik pro obchod s koly Kiwivelo.

Abyste si to představili, své kolo, se kterým jezdí normálně po silnici, zacvakne do jakéhosi stojanu. Ten se propojí s televizní obrazovkou.

„Největší zajímavost je ta, že se to dá propojit s programem Zvift, který je dostupný na internetu. Myslím, že cena je zhruba deset dolarů měsíčně. Mají tam asi tři mapy – Londýn, Richmond a Witopia, což je takový ostrov v Pacifiku. Trasy jsou celkem velké, rozsáhlé. Má to i další funkce, že můžete třeba mávat nebo dát někomu loket,“ popisuje Pilík.

Do aplikace se také nastaví výška a váha a podle profilu tratě pak trenažér vyhodnotí, proti jakému odporu doma na kole šlapete.

„Je to poměrně blízko realitě a je to dost zábavné, protože nešlapete do bezvědomí, nečumíte do zdi, ale normálně si tam řadíte, můžete jet z kopce, do hor…“ popisuje Pilík.

Funguje to podobně jako třeba internetové hry na konzoli, kde můžete online porazit v kartách, fotbale nebo třeba ve válečné strategii někoho na druhém konci světa. Tady je to fyzicky náročnější a poměřovat se můžete také napříč kontinenty, jak to dělá i Jiří Pilík.

„Můžete jet v balíku s dalšími deseti dvaceti lidmi a někdo jede v Bangladéši, někdo jede v Číně, někdo v Americe, někdo v Česku. Je to fakt legrace. Je tam i chat, takže můžete kecat s lidmi,“ říká Pilík.

A i když jste vlastně doma, mohou si váš všimnout, to vše umí ona zmíněná aplikace, která sbírat data z toho, jak šlapete na kole doma na místě.

„Dimension data, profesionální cyklistický tým, udělal výběrovku a ty nejlepší vzal na kemp. A jeden z mladých Novozélanďanů, kterému je 18 let, má teď před sebou poměrně solidní kariéru, protože je poměrně rychlý a dostal takovou šanci díky tomuhle virtuálnímu trenažéru, takže je to trochu legrační, kam až sahá možnost uplatnit se ve sportu díky virtuální realitě,“ mluví o cyklistické motivaci, která už rozhodně není virtuální, Jiří Pilík z novozélandského Aucklandu.