Jaký je rozdíl mezi Amazonií a Amazonem? Internetový obchod přenesl část pralesa do svého sídla

Tři obří futuristické koule z kovu a skla otevřel mezi kancelářskými věžáky v Seattlu šéf Amazponu Jeff Bezos. Pomohla mu digitální asistentka, která rozsvítila světla na vrchu kopule. Uvnitř nejsou jen moderní technologie, ale i květiny a stromy. Unikátní kancelářské skleníky budou sloužit zaměstnancům největšího internetového obchodu na světě.

Žádné pokladny, žádné fronty. Amazon otevřel obchod budoucnosti Číst článek

Zaměstnanci tam můžou využívat zákoutí, která nabízejí klid pro práci a schůzky. Vnitřní stěny pokrývají popínavé rostliny, které lemují i dřevěná schodiště. V prostoru jsou i stromy vysoké až do stropu.

„Původně tady měla stát osmipatrová budova. Pak nám ale došlo, že máme jedinečnou příležitost zaujmout nebo dokonce ohromit. Začali jsme tedy uvažovat, co vlastně chybí dnešním kancelářím a napadlo nás, že je to právě spojení s přírodou,“ upřesňuje cíl architektů viceprezident pro globální nemovitosti Amazonu John Schoettler. Jak říká, chtěli vytvořit zaměstnancům inspirativní prostředí.

Pohle do nitra Amazon The Spheres | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Spojení s přírodou zajišťuje 400 druhů rostlin. V kupolích je jich celkem 40 tisíc. Ale to není všechno. Unavený zaměstnanec se může potěšit pohledem na akvárium s rybami nebo posedět u říčky a dívat se, jak voda protéká mezi kameny.

Pokud nepracujete, vibruje náramek. Amazon vytvoří ze zaměstnanců roboty, varují kritici Číst článek

Manažer zemědělských služeb Amazonu Ron Gagliardo zdůrazňuje, že takové pracovní prostředí je tu pro lidi a ne naopak. „Primárně je to pracovní místo pro zaměstnance, takže nám šlo v první řadě o pohodlí lidí. Rostliny jsou pochopitelně hned na druhém místě, ale hlavní je, aby tu pracovníci mohli relaxovat, přinést si sem počítač a pracovat a taky se scházet s kolegy.“

Amazon investoval do svých budov a infrastruktury v Seattlu v přepočtu už skoro 75 miliard korun. Teď chce vytvořit druhé hlavní sídlo v Severní Americe. Zatím ale není jasné, kde to bude. Firma už zúžila výběr na dvacet kandidátských měst – včetně Bostonu nebo New Yorku.