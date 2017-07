Japonec si vyrobil robotickou kopii. Když jsem neměl čas, poslal jsem ji místo sebe, říká

Jaká budoucnost čeká svět, který budou sdílet lidé s roboty? Magazínu Leonardo poskytl exkluzivní rozhovor slavný japonský robotik a konstruktér sociálních robotů Hiroši Išiguro, autor robotů Geminoid, který je jeho dvojníkem, a autonomního ženského robota Erica. Tokio 14:00 29. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Japonský robotik a konstruktér sociálních robotů Hiroši Išiguro a jeho robotické dvojče | Foto: archiv Academia Film Olomouc | Zdroj: Český rozhlas

„Zajímalo mě, jestli lze pro člověka definovat nějaké rozhraní. Co je to vlastně člověk?“ vzpomněl robotik na otázku, která ho vedla k rozhodnutí začít se věnovat stavbě humanoidních robotů.

Jeho prvním androidem byl ženský model, poté vytvořil svou vlastní robotickou kopii.

„Tady byl důvod daleko pragmatičtější: když vytvořím svou kopii, můžu ji používat jako svého dvojníka a posílat ho na přednášky místo sebe. Může za mě třeba jezdit přednášet i do ciziny a já ho budu ovládat tady ze svého domova. Například minulý rok jsem dostal nabídku přednášet v parlamentu v Chile. Neměl jsem čas cestovat, takže jsem poslal robota a přednášel pomocí něho. Funguje to velmi dobře, lidé dávají opravdu pozor,“ řekl Českému rozhlasu Plus.

Za největší konstruktérskou výzvu považuje robotik lidskou kůži. „Strávil jsem jen asi pět let tím, že jsem se snažil vyvíjet měkkou, citlivou lidskou kůži. To je nejtěžší část hned po mechanické konstrukci robota.“

V době, kdy celý svět mluví o novém pojetí průmyslu, je třeba se také obávat, že nás jednou roboti opravdu připraví o práci? „Stát se bude muset umět o nové nezaměstnané lépe postarat,“ předpověděl Išiguro.

„Bude také třeba využít lépe daně od těch úspěšnějších: programátorů a vývojářů. Pokud máte geniálního programátora, tak ten vydělá velké peníze velice snadno.“

Jaká budoucnost čeká svět, který budou sdílet lidé s roboty? Poslechněte si v exkluzivním rozhovoru s japonským robotikem a konstruktérem sociálních robotů Hiroshi Ishigurou.

Podle robotika lidé, kteří vydělávají peníze snadno, by měli zaplatit vyšší daně. „Nemyslím, že bychom měli zdanit vlastníky robotů, ale spíše jejich výrobce. Pokud třeba já budu mít ve své oblasti velký úspěch, budu rád platit vyšší daně.“

Profesor Išiguro odkryl filozofické pozadí svého vědeckého úsilí. „Co nás odlišuje od zvířat? Schopnost vytvářet technologie. Skoro 90 procent činnosti dnešního člověka je možné jen díky technologiím, takže už vlastně jsme roboti. Stačí nahradit některé orgány, a už z nás budou dokonalí roboti.“

Je přístup k robotům v Japonsku jiný než jinde ve světě? „Nejspíš ano, máme jiné vzdělání a kulturu. Například neděláme takové rozdíly mezi lidmi, a neděláme ani tak velký rozdíl mezi člověkem a robotem. Japonci totiž věří, že úplně všechno má svou duši a vše je součástí přírody,“ shrnul japonský robotik Hiroši Išiguro.

