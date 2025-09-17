Jídlo v Karlíně by mohla rozvážet autonomní vozítka. Praha 8 nápad podpořila
Lidem v pražském Karlíně by mohli rozvážet jídlo autonomní roboti. Nápad v pondělí podpořila komise pro dopravu Prahy 8. Vozítka, která už úspěšně fungují v řadě velkých měst po celém světě, by se pohybovala pouze po předem určených trasách a širších chodnících.
Senzory a kamery dokážou rozpoznat lidi, kola, kočárky či invalidní vozíky a robot se prý pohybuje ohleduplně. Pokud narazí na nejasnou situaci, ihned kontaktuje vzdáleného operátora.
Vozítka používají jen předem určené chodníky a přechody a nepřecházejí „na černo“. Legislativně jsou vedena jako „chodci“ a jejich přítomnost na chodníku je tak legální.
Podle zastupitele z Prahy 8 Martina Štěrby z Pirátů (kandiduje do Sněmovny) nepotřebuje provoz autonomních vozítek žádné speciální povolení. A připomněl, že je to podobné jako u sdílených koloběžek, které rovněž nepotřebovaly zvláštní souhlas města. „Komise pro dopravu zaujala k jejich provozu kladné stanovisko,“ napsal Štěrba na facebooku.
„Pokud se firma rozhodne projekt spustit, měla by doručovat zásilky po předem určených trasách. Předpokládáme, že půjde hlavně o rozvoz jídla,“ uvedl pro iROZHLAS.cz radní Prahy 8 Tomáš Slabihoudek (Společně pro Prahu 8).
Širší chodníky a jasná pravidla
Podmínkou ze strany radnice je, aby se vozítka pohybovala pouze na dostatečně širokých chodnících. „Požadovali jsme, aby nejezdila tam, kde je chodník užší než 1,7 metru. Chceme, aby se příliš nemotala pod nohama chodcům,“ vysvětlil Slabihoudek.
Podle něj se roboti nebudou nijak výrazně zapojovat do dopravního provozu, protože budou jezdit výhradně po chodnících. Díky senzorům a autonomní navigaci by měli bezpečně reagovat na překážky i pohyb lidí.
Radnice zatím nemá konkrétní informaci, zda a kdy například donáškové služby vozítka skutečně nasadí. Zájem ale projevily. „Praha 8 dostala pouze dotaz, zda by s provozem byl problém. Na dopravní komisi převládla shoda, že pokud budou dodržena stanovená pravidla, problém není,“ popsal Slabihoudek.
Jak budou na rozvoz jídla či zboží roboty reagovat Pražané, ukáže až praxe. „Z Finska mám pocit, že je to brané spíš pozitivně. Myslím, že u nás by to mohlo být podobné,“ dodal.
Jednou z obav je možné ničení nebo krádeže vozítek. Stroje ale mívají ochranné prvky. „Mají na sobě kamery a v případě problémů vydávají silný zvuk. Operátor okamžitě vidí, co se děje. Samozřejmě stát se může všechno, ale jsou proti takovým věcem chráněna,“ doplnil radní Prahy 8.