Facebook vydělává na polarizaci společnosti, takže ho bude asi potřeba regulovat, vyzývá Jourová

Evropská komise chystá regulaci digitálních služeb v Evropské unii, kterou připravuje česká eurokomisařka Věra Jourová (ANO). Podle ní jde i o reakci na kritiku ze strany bývalé zaměstnankyně Facebooku Francis Haugenové, která jeho vedení na slyšení v americkém Senátu obvinila. Podle ní poškozuje děti, rozděluje společnost, oslabuje demokracii a místo nápravy upřednostňuje své astronomické zisky. Praha 10:49 17. října 2021

„S Francis Haugenovou jsem mluvila minulý týden. Potvrdila naše podezření a myslím si, že její zjištění jsou hlavně budíčkem pro americké zákonodárce, kteří vůbec s regulací nezačali a spíš pokukují po Evropě,“ uvádí Jourová v Interview Plus.

Zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg všechna obvinění popírá a Jourová připouští, že je nyní nelze prověřit. Proto má být podle nových pravidel možné ptát se Facebooku a dalších na to, jak mají nastavené své algoritmy a jak chrání teenagery a děti.

Podle Haugenové provedl Facebook změny, které posilují politickou polarizaci diskuze na sociálních sítích. Uživatelům se tak častěji zobrazovaly příspěvky, které vyvolávaly více emocí, protože se víc sdílejí a čtou.

„Algoritmy, které dostávají lidi do bublin, způsobují, že spolu nekomunikují uživatelé různého smýšlení, ale utvrzují se v dominantním názoru. Zaměřujeme se na to, zda se nemanipuluje s tím, které názory se dostávají do popředí,“ vysvětluje.

Pozor na návrat cenzury

Vedení Facebooku prý nutně nemusí jít o to, zda ve volbách vyhrají konzervativci, nebo liberálové, ale o zisky z reklamy, kterou je díky rozdělení lidí do různých skupin možné lépe zacílit.

„Přicházíme s řešeními, která by měla tato rizika snížit. Ale v Evropském parlamentu je velký apetit přitvrdit, zejména ve vztahu k těmto algoritmům, které se používají pro prodej zboží se znalostí soukromých údajů lidí. Firmy to zvýhodňuje a stává se z toho nekontrolovatelný byznys s naším soukromím,“ upozorňuje.

Jednotlivé státy se ale v názorech na novou regulaci liší. Podle některých by měl internet zůstat volnou zónou bez zásahu, jiné ho chtějí tvrdě regulovat.

„Jsem někde uprostřed těchto názorů,“ přibližuje Jourová s tím, že podobná je i pozice České republiky.

„Lidé ze střední a východní Evropy – které já tam vlastně teď reprezentuji –, kteří jsme zažili cenzuru, tak jsme nesmírně opatrní, abychom ji touto cestou nezavedli,“ dodává eurokomisařka.

