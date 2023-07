Různě staří Gottové i ráčkující verze. Za minutu a půl dlouhou promluvou jsou až čtyři hodiny práce

Ve čtvrtek 13. července večer měl premiéru unikátní projekt Gott navždy. Jeho součástí je četba na pokračování, která využívá takzvanou hlasovou syntézu. Celý týden vám v našem seriálu představujeme detaily. V tomto díle se podíváme, jak jednotlivé věty s hlasem Karla Gotta, který vytvořila umělá inteligence, dostávaly konečnou podobu. Každá z nich totiž existovala v 60 verzích. Gott navždy Praha 13:29 14. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vybrané díly četby na pokračování i s hlasem Karla Gotta od umělé inteligence od pátku vysílá Český rozhlas Dvojka | Foto: Honza Ptáček 2

Zvukový mistr Jaroslav Pokorný a kreativní producent Lukáš Sapík společně sedí v rozhlasové střižně a na počítači skládají větu po větě. Budou součástí jednotlivých dílů četby na pokračování autobiografie Karla Gotta Má cesta za štěstím.

Na monitoru můžeme vidět spoustu zvukových stop. A ve všech říká hlas Karla Gotta od umělé inteligence to samé. Tvůrci musí řešit úplné detaily, jako jsou nádechy, nepatrné rozdíly v intonaci nebo důrazy na jednotlivé slabiky.

„Je možné si to představit, jako že je to šest různě starých Karlů Gottů z šesti různých studií,“ vysvětluje zvukový mistr Jaroslav Pokorný. Každá věta má šedesát verzí. „Cíl je, aby to byl přednes, což se těžko může chtít od robota. Takže práce je především na tom, aby ty věty za sebou zněly, jako když to přednáší člověk, aby to bylo vyprávění.“

První verze ráčkovala

Za minutu a půl dlouhou promluvou hlasové syntézy jsou až čtyři hodiny práce. A to už mají tvůrci hlasový model vyladěný. Například jedna z prvních verzí hlasu Karla Gotta ráčkovala.

Způsobené to bylo tím, že umělá inteligence hlas modelovala na základě archivu rozhlasového pořadu Zpátky si dám tenhle film, který Karel Gott moderoval a často v něm zmiňoval anglické názvy písní a jména interpretů. I s tím si ale tvůrci poradili.

„Některé modely neráčkují, ale mají zase jiné vady. Čili je tam nějaká kombinatorika, jak to poskládat dohromady, aby to fungovalo co nejlíp. V pár případech se nám stalo, že jsme museli jedno slovo složit asi ze tří verzí, protože to prostě jinak nevycházelo. Je to pekelné soustředění, jsou tam opravdu drobné rozdíly,“ popisuje kreativní producent Českého rozhlasu Lukáš Sapík.

Hlas, který všichni znají

Potvrzuje, že bez reálných lidských uší by to nešlo. Technologie stále ještě nejsou tak dokonalé.

„Je velký rozdíl, když hlasovou syntézu využíváte pro čtení běžných zpráv, kde nepotřebujete slyšet ten hlas v nějaké skvělé kondici, a když ho využíváte v literárně dramatickém díle. A ještě něco jiného je, když používáte hlas, který v téhle zemi všichni znají,“ vysvětluje Lukáš Sapík.

Vybrané díly četby na pokračování i s hlasem Karla Gotta od umělé inteligence od pátku vysílá Český rozhlas Dvojka. Celá audiokniha Má cesta za štěstím vyjde na podzim. Další podrobnosti o projektu Gott navždy najdete na webu gott.rozhlas.cz.