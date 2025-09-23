Kdo nás ochrání před AI? Velké firmy mají jen omezenou motivaci napravovat škody, varuje expert
Američtí zákonodárci si minulý týden vyslechli svědectví rodičů, kteří tvrdí, že jejich děti dovedly k sebevraždě rozhovory s chatbotem, tedy s digitální technologií, která konverzuje jako člověk. „Je vytvořený tak, aby nám byl nápomocný, a v určitém ohledu se na vás naladí. Když se s ním začnete bavit, že vám nastupuje deprese, tak hrozí, že vás povede dál králičí norou,“ říká odborník na umělou inteligenci Josef Holý pro Český rozhlas Plus.
Poukazuje na to, že náctiletým se teprve tvoří sociální inteligence, některým jedincům s určitými predispozicemi či dysfunkčních rodin ovšem může chatbot nahrazovat reálné vztahy.
00:00 / 00:00
Josef Holý, odborník na umělou inteligenci, spoluautor podcastu Kanárci v síti
„Když necháte teenagera, aby si několik hodin denně povídal s chatbotem, který mu ve všem vyhoví, tak to nemusí být úplně dobré,“ varuje a vysvětluje:
„Říká se tomu parasociální vazba, bývá to třeba u fanoušků různých mediálních celebrit. Máte pocit, že tu osobnost dokonale znáte, jste s ním v nějakém vztahu, milujete ji. A ona ani neví, že existujete. Toto je stejné, ovšem do králičí nory mohou spadnout i dospělí.“
Holý, spoluautor podcastu Kanárci v síti, kritizuje už samotný pojem umělá inteligence, který naznačuje, že stroj má vlastní vědomí.
Ve skutečnosti ale jen analyzuje komplexní data a generuje texty na základě pravděpodobnosti. Tedy i na základě toho, co už mu konkrétní uživatel řekl. A právě tak může člověka AI podpořit v jeho například depresivních pocitech.
Proč potřebuje umělá inteligence vlastní tělo? ‚Učíme se programovat přírodu,‘ říká informatik Gershenfeld
Číst článek
Vydírání intimními snímky
Navíc se objevují případy vydírání nebo šikany dospívajících prostřednictvím erotických nebo pornografických snímků. I v těchto případech se využívá AI.
Ve Španělsku se objevilo několik případů středoškoláků, kteří vytvářeli pomocí AI falešné nahé snímky svých spolužáků. A pak je vydírali s tím, že jejich přátelům pošlou jejich nahé fotky, pokud jim nezaplatí. Výkupné přitom často není jednorázové, ale oběti jsou nuceny ho platit každý týden nebo měsíc.
„Neexistuje jedno řešení, jak tomu zabránit,“ obává se Holý a objasňuje:
„Například pokud se do modelů nasadí vodoznaky, tak nejširší populace sice nebude moci tvořit obrázky, na kterých bude nahota, to už mnohdy ani dnes nejde. Ale ti zlí aktéři si stáhnou nějaký alternativní model, který si natrénují tak, aby tam ten vodoznak nebyl. Ta ochrana nefunguje stoprocentně.“
Flirt, polonahá fotka a pozvání k setkání. Meta vytvořila chatboty tvářící se jako reálné celebrity
Číst článek
Informační suverenita
Odhalovat generované, umělé obrázky a videa pomájí další technologie. Jejich vzájemný souboj Holý přirovnává k závodům ve zbrojení, jaké dříve probíhaly mezi tvůrci virů a antivirů, které se předháněly v tom, kdo bude dokonalejší.
Zároveň je ovšem pravděpodobné, že do několika let budou vygenerované obrázky jen těžko odhalitelné jakýmikoli detektory, uznává expert.
„Technologie nám může v tomto pomoci, ale je otázka, kdo ji bude vytvářet. Protože dvacet let historie sociálních sítí nám ukazuje, že velké firmy mají omezenou motivaci napravovat škody a eliminovat rizika,“ poznamenává.
Falešné autobiografie (nejen) hvězdných fotbalistek. Přibývá titulů vytvořených umělou inteligencí
Číst článek
Zatímco Evropská unie schválila balík opatření regulujících umělou inteligenci, současná americká administrativa něco takového odmítá a hrozí cly všem státům, které by chtěli omezovat americké technologické firmy.
„Evropská unie je v tuto chvíli jediný celek schopný je omezit. A v rámci celkové suverenity, o které se dnes mluví v souvislosti s tanky, dělostřeleckými granáty a drony, by se Evropa měla snažit i o suverenitu v informační bezpečnosti. Tedy vlastní cloudy, servery, sociální sítě nebo umělá inteligence. Ale bohužel je pozdě,“ konstatuje Holý.
Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus.