Úspěšná česká hra Kingdom Come: Deliverance bude mít druhý díl. Vyjít má ještě letos

Jedna z nejúspěšnějších českých videoher Kingdom Come: Deliverance dostane pokračování. Oznámilo to ve čtvrtek studio Warhorse, které za vývojem obou dílů stojí. Vyjít by mělo ještě letos. Hlavní postavou bude opět Jindřich, zůstaneme tedy ve středověku a hráči zavírají třeba i do Kutné Hory.

Prvního dílu, jehož vývoj stál stovky milionů korun, se dosud prodalo přes šest milionů kopií. Děj této hry se odehrává v českých zemích na počátku 15. století. Kritici u prvního dílu oceňovali atmosféru, příběh i realistické ztvárnění středověkých reálií.

Druhý díl bude podle zveřejněných informací na původní hru přímo navazovat, ale bude se podle tvůrců odehrávat na větší ploše a také děj bude bohatší.

Kuše a palné zbraně

Stejně jako v prvním díle bude i v Kingdom Come: Deliverance II ústřední postavou příběhu, do které se hráči vtělí, syn kováře s modrou krví Jindřich. Hráči budou moci podle upoutávky v pokračování opět objevovat středověkou krajinu, vesnice i města.

Nově budou hráči moci navštívit třeba Český ráj a Kutnou Horu. A novinkou bude také například možnost využívat v boji kuše nebo první palné zbraně.

„Co teď vytváříme, je to, co mělo být (ve hře) už na začátku. Ale nebyli jsme tehdy schopni to udělat, protože jsme neměli dostatečné zdroje a zkušenosti,“ uvedl jeden ze zakladatelů Warhorse a kreativní ředitel studia Daniel Vávra ve videu na YouTube. Druhý díl podle něj bude mnohem obsáhlejší než první, a to jak délkou hry a příběhu, tak rozsahem herní plochy.

Úspěšný první díl

První díl Kingdom Come: Deliverance se začal prodávat 13. února 2018. Jen za první rok se prodaly dva miliony kopií hry a letos v únoru studio oznámilo na síti X, že bylo prodáno už více než šest milionů kopií.

Hra sklízela úspěchy v Česku i zahraničí, byla nominovaná na různé herní ceny. Celkové náklady na vývoj hry vydané na PC, PlayStation 4 a Xbox One se podle tvůrců pohybovaly v řádu stovek milionů korun, což z titulu udělalo jednu z nejdražších českých her.

Vývojářskou společnost Warhorse Studios v roce 2019 koupila firma Koch Media patřící švédské vydavatelské firmě THQ Nordic. Většinovým vlastníkem studia byl dříve finančník a podnikatel Zdeněk Bakala, dalšími majiteli pak zakladatelé Vávra a Martin Klíma.

Firmy detaily transakce nezveřejnily, podle serveru iHNED.cz tehdy Koch Media za studio zaplatila 42,8 milionu eur, tedy v té době asi 1,1 miliardy korun.

Hra Kingdom Come: Deliverance- hlavní postava Jindřich | Zdroj: Warhorse studio