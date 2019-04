Realističnost příběhu nám bude pomáhat dál, věří šéf tvůrců úspěšné hry Kingdom Come: Deliverance

Pražské vývojářské studio Warhorse Studios, které stojí za úspěšnou počítačovou hrou Kingdom Come: Deliverance, koupila v únoru společnost Koch Media patřící švédské vydavatelské firmě THQ Nordic. Transakce zahrnuje studio a jeho duševní vlastnictví. Předchozí majitelé Zdeněk Bakala (70 %), Daniel Vávra (17 %) a Martin Klíma (13 %) prodejem získaly přes miliardu korun. Praha 16:21 22. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Snímek ze hry Kingdom Come: Deliverance | Foto: Kingdom Come: Deliverance

„To, že změníme vlastníka bylo jasné, protože náš původní majoritní vlastník nebyl z herního průmyslu a bylo by bláhové si myslet, že nás bude podporovat dlouhá léta,“ říká ve vysílání Českého rozhlasu Plus generální ředitel studia Martin Frývaldský.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý pořad

Koch Media je vydavatelem velmi úspěšné hry Kingdom Come: Deliverance a jeho vstup do studia tak navazuje na úspěšné partnerství obou společností při její distribuci.

(Ne)očekávaný zisk

Poté, co hra uspěla, bylo jasné, že se karlínské studio Warhorse Studios stalo zajímavou nevěstou, a to nejen díky více než dvěma milionům prodaných kusů zmíněné hry.

„Je to trochu více než dva miliony, ale přesné číslo neříkáme. Myslím si, že si ji ještě pár set tisíc lidí koupí, možná ještě další milion,“ odhaduje Martin Frývaldský.

Poté, co hra uspěla, bylo jasné, že se karlínské studio Warhorse Studios stalo zajímavou nevěstou, a to nejen díky více než dvěma milionům prodaných kusů | Foto: Warhorse Studios

Šestiletý vývoj hry se přitom zaplatil prvním prodaným milionem, a to za týden po uvedení hry na trh. „Vůbec jsme to nečekali. Přesto to z pohledu investora ale nemusela být až tak zajímavá investice, protože šest let znamenalo pouze náklady a pak šest měsíců výnosy. To představuje výrazné riziko.“

Hra podle Frývaldského zatím vydělala přes miliardu korun, přestože celý poslední rok celé studio pracuje na jejím vylepšení a zvyšují se tak její celkové náklady. Studio vydělalo i tím, že si podrželo práva na vydávání PC verze Kingdom Come: Deliverance, kde odpadá marže pro digitální distributory, která se pohybuje kolem 30 % a záleží na dohodě s vydavatelem.

„Například krabicové vydání stále ještě tvoří polovinu našich prodejů. A dostat hru třeba na letiště v Dubaji, to by pro nás byla naprosto nepředstavitelná budoucnost,“ říká Frývaldský, který ale upozorňuje, že i v herním byznyse se stále více prosazují online prodeje.

„Jednoznačně to k tomu směřuje. Kdy to ale bude, to je těžké odhadnout. Ale před třemi lety činila retailová distribuce 70 % a dnes jsme na 50 %.“

Úspěch středověkého Posázaví

Téměř polovinu všech vydání Kingdom Come: Deliverance si koupili hráči ve Spojených státech a Německu. V Rusku nebo v Číně pak hra tematicky zasazená do středověkého Posázaví udělala 7 % prodejů a Česko tvoří 3 % tržeb.

Hra podle Martina Frývaldského zaujala především svou realističností. „To ztotožnění, kdy se hráči pohybovali v terénu, který jim byl blízký a připomínal jim skutečnost, prostě ta sázka být jiný realističností, se vyplatila,“ pochvaluje si.

„Nejúspěšnější jsou třeba i filmy, které jsou založeny na pravdivém příběhu. Takže myslím, že realističnost nám bude nadále pomáhat.“

Nový vlastník - společnost Koch Media - patří k předním producentům a marketérům digitální zábavy v Evropě a v Severní Americe. Kromě her pro počítače a herní konzole, které vydává mimo jiné pod značkou Deep Silver, se zabývá také filmy. Před časem ji koupil vydavatel počítačový her THQ Nordic.

Martin Frývaldský věří, že se studiu podaří uhájit dohodnutou autonomii. „Nekupovali nás proto, abychom realizovali jejich nápady, ale vymysleli jsme a udělali pěknou novou hru. Věříme si, že dokážeme nového vlastníka přesvědčit o tvůrčí autonomii,“ říká.

Upozorňuje, že nový vlastník při jednání přiznával, že se mu nepodařilo žádné studio přinutit udělat hru, kterou dělat nechtělo. „Když se podíváte na složení našeho studia, tak jsme dost tvrdohlaví.“