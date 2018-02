Češi chtějí prorazit hrou ze středověkého Posázaví. Američanům vadilo, že v ní nejsou černoši

Jak to vypadalo v Posázaví v dobách krále Václava IV. a jeho bratra Zikmunda? Tisíce hráčů počítačových her už netrpělivě čekají, až si to budou moct vyzkoušet. Česká vývojářská firma Warhorse studio v úterý vydává dlouho očekávaný titul Kingdom Come: Deliverance. Praha 8:22 13. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Hra Kingdom Come: Deliverance zavede své hráče do posázavské krajiny kolem hradu Talmberk na začátku 15. století. Tento svět uvidí pohledem Jindřicha, syna kováře, kterému žoldáci povraždili rodinu.

Pražská FAMU chystá obor věnovaný počítačovým hrám. V zemi funguje přes 50 vývojářských týmů Číst článek

A pohled by to měl být velmi reálný, jak popsal pro Radio Wave designér úkolů a herních mechanismů Warhorse studia Ondřej Bitner: „Není to úplně skanzen, že by tam člověk chodil a někdo mu tam říkal, že tenhle kostel je z tohoto století, ale jsou tam skutečné hrady, které dneska vypadají jinak, ale nechali jsme je zrekonstruovat.“

Hra je tzv. RPG, tedy role-playing game, na rozdíl od mnoha takových herních titulů ale neláká hráče na souboje s draky, mágy a podobnými fantasy postavami, ale spíše na velmi propracovaná šermířská střetnutí.

Pracovat s historickými podklady mělo pro vývojáře ve spoustě ohledů výhodné. „Máme mraky referencí, ze kterých můžeme vybírat. Nemusíme čekat, až nám konceptáři namalují, jak má daná věc vypadat, třeba řemdih, protože máme fotky řemdihů z muzeí. Spousta historiků už zkoumalo, jak vypadaly tehdy stavby, například hrady, když ještě stály. Naopak to nemůžeme až tak ozvláštnit, jak by někteří z nás chtěli,“ hodnotí vedoucí grafik prostředí Jakub Holík.

Fotogalerie (7)







Jsou tam jen běloši, zní z Ameriky

Tvůrci hry po prvních ukázkách čelili kritice například ze strany některých amerických hráčů, že se v titulu neobjevují postavy jiné než bělošské rasy.

Tvůrci se hájili tím, že vycházeli z historických reálií - a ty mají podle herního odborníka Radia Wave Jaromíra Möwalda velmi dobře podložené: „Už jsem viděl závěrečné titulky, takže vím, že tam jsou lidé specializovaní na historii, takže tam nemohou být výmysly. Jsou tam samozřejmě nějaké básnické licence typu dvě postavy, které nebyly úplně zajímavé, se spojí do jedné, ale ty historické reálie jsou velmi přesné.“

Kingdom Come: Deliverence má podle Möwalda velmi dobře našlápnuto k tomu, aby se stala celosvětově úspěšnou hrou - a pomohla tak celému českému hernímu průmyslu.

„Nemyslím jen pro vývojáře, ale i pro média, pro to, jak se o hrách informuje, a pokud ta hra bude úspěšná, nejenže utrží velké peníze, ale spoustu lidí o ní bude mluvit, tak by to mohl být velký impuls pro českou herní scénu jako takovou,“ míní.