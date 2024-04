‚Klikněte mývalovi na motýlka‘. Ověření CAPTCHA, že uživatel není robot, se mění a vyžaduje víc pozornosti

„Prosím, klikněte mývalovi na motýlka,“ zněl pokyn. Byť by to tak mohlo vypadat, nebyl to sen. Scott Nover jen vstoupil do podivného nového světa CAPTCHA – počítačových kvízů, které vymysleli odborníci na webovou bezpečnost, aby odlišili skutečné lidi od zákeřných internetových botů, napsal list The Wall Street Journal. New York 12:17 27. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Prosím, klikněte mývalovi na motýlka,“ zněl pokyn | Zdroj: Profimedia

Scott Nover se pokoušel přihlásit ze svého laptopu na jisté webové stránky, když zjistil, že zírá na bizarní portrét lesní bytosti v bundě a vestě, kolem které poletují květiny a plátky melounu.

Po celé roky se lidé, kteří si chtěli nakoupit online nebo se připojit na účty na sociálních sítích, mohli setkat s nutností provést otravné, ale převážně dost jednoduché úkoly – rozklíčovat slova napsaná pokřivenými písmeny, kliknout na obrázky s autobusem nebo sčítat čísla.

Nyní jsou tyto úkoly stále podivnější a vyžadují o několik stupínků více mozkové kapacity.

„Vyberte dva objekty, které mají stejný tvar.“

„Přiřaďte počet kamenů k číslům na levé straně.“

„Klikněte na tvora, který nemůže žít pod vodou.“

„Klikněte, prosím, na červený předmět před objektem, který se objevuje jen jednou.“

„Pokoušel jsem se zalogovat a objevilo se mi tam šíleně vypadající ovoce, vypadalo to jako miska, co se aranžuje na stůl, ale rostla ze stromu,“ popsal svůj zážitek s novým CAPTCHA Mustafa Al-Hassani, 38letý herní vývojář z Houstonu.

Aby se mohl přihlásit, měl kliknout na každý obrázek obsahující jablko. „Vypadalo to realisticky, ale přitom hrozně divně – až mě z toho bolel mozek,“ dodal.

CAPTCHA je zkratka anglického termínu „completely automated public Turing test to tell computers and humans apart“, tedy „plně automatický veřejný Turingův test k odlišení počítačů a lidí“.

Byl vyvinut na přelomu tisíciletí jako způsob, jak zabránit botům narušovat webové stránky a jejich databáze, zatímco budou předstírat, že jsou běžní uživatelé. Tento test vyžadující po lidech, aby dokázali, že nejsou robot, předkládá úkoly, které dokážou vyřešit jen lidé.

Společnosti je používaly k ochraně před útoky botů, které mohou narušit jejich webové stránky a ohrozit bezpečnost uživatelů. Boti mají za cíl napodobit lidské chování, ale rychleji – což například znamená, že lístky na koncert Taylor Swiftové, o jejichž koupi je enormní zájem, by mohl za méně než vteřinu skoupit technicky zdatný překupník.

‚Zdá se to jen mně?‘

Dřívější testy CAPTCHA žádaly uživatele, aby zadávali slova zkreslenými písmeny, která automatické programy nedokázaly rozluštit. Lidé si brzy zvykli hledat požární hydranty a mosty a rozčilovali se, když v jednoduchých testech neuspěli.

Frustrace z nich pronikla na sociální sítě, specializované stránky, do populární hudby i vtipů. „Zdá se to jen mně, nebo ty testy ‚nejsem robot‘ začaly být těžší?“ zeptal se britský komik Jack Whitehall ve svém nejnovějším speciálu pro Netflix a pak začal vyprávět, jak ho kdysi přivedly do existenciální krize.

„Zažil někdo v poslední době ten okamžik, kdy jste tolikrát neuspěli v testu ‚nejsem robot‘, že jste se zarazili a řekli si... Možná jsem robot?“ řekl. „Nebyl jsem schopný poznat deset semaforů za sebou. Buď jsem robot, nebo cyklista!“ dodal.

Společnosti a odborníci na kybernetickou bezpečnost, kteří tyto testy vymýšlejí, dělají, co mohou, aby byli o krok napřed před padouchy, co se je snaží rozlousknout.

A protože se vylepšuje technologie, která dokáže automaticky vyřešit základní testy – například identifikovat motocykly a přečíst pokroucený text – přichází nová éra CAPTCHA založených na logice. A tento posun vysvětluje, proč testy proti robotům začaly být víc otravné i matoucí.

Problém působí i lidem

Uživatelům už nestačí jednoduše identifikovat věci. Musí je identifikovat, a pak s tou informací něco udělat – přesunout kousek skládačky, otočit objekt, najít obrys čísla ukrytého v místnosti.

To vše ještě umocňuje skutečnost, že nové testy obsahují obrazy a objekty generované umělou inteligencí, které je pro roboty těžké identifikovat. Ovšem problémy působí i lidem, co se jednoduše chtějí jen přihlásit.

„A postupem času budou věci ještě podivnější, protože lidé budou muset dělat věci, které jsou nesmyslné,“ řekl Kevin Gosschalk, zakladatel a ředitel společnosti Arkose Labs, která tyto testy vyvíjí.

„Jinak je budou velké multimodální systémy schopné rozklíčovat,“ dodal Gosschalk s tím, že každý test CAPTCHA bude jednoho dne schopný vyřešit i robot. „Záměrem není navrhnout něco, co stroje nedokážou, ale vymyslet něco, co by bylo opravdu hodně drahé, pokud by se to vývojáři pokoušeli naučit software.“

A pokud jde o lidi, někteří jsou novým stylem testů ‚nejsem robot‘, které se na internetu objevují, docela okouzlení. Marketingová manažerka Alyssa DeHayesová musela před časem kliknout krávě na čenich. „Bylo to dost roztomilé!“ řekla.

A souhlasí i Scott Nover. „Ty tradiční mě frustrovaly už takovou dobu, že jsem rád, když vidím něco nového. Rozhodně budu radši dělat tohle, než hledat semafory,“ dodal.