Pasivní dům umí zmírnit dopady klimatických změn na město. Ten v centru Prahy šetrně využívá vodu

Víc zeleně, zachytávání srážkové vody nebo mokřady - taková opatření by podle klimatologů mohla zmírnit dopady klimatické změny na města. Další prostředek, jak toho docílit, představuje výstavba pasivních domů. Jeden přesně takový se nachází v centru Prahy. Praha 0:10 22. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pasivní dům obložený dřevem, který stojí v jednom z vnitrobloků na pražské Letné | Foto: Zuzana Machálková | Zdroj: Český rozhlas

„Nejzajímavější je, že ten dům má na střeše kořenovou čistírnu, která funguje na čištění veškeré odpadní vody z domu, a zároveň jako zelená střecha,“ říká Michal Šperling, majitel menšího pasivního domu obloženého dřevem, který stojí v jednom z vnitrobloků na pražské Letné.

Na rovné střeše s kořenovou čistírnou je několik fotovoltaických panelů a zeleň.

Majitel pasivního domu Michal Šperling | Foto: Zuzana Machálková | Zdroj: Český rozhlas

„Jsou tady nasázené mokřadní kytky, v patnácticentimetrové vrstvě kombinujeme lehký substrát a štěrk. Přes léto tady roste bujná mokřadní vegetace, klidně i dva metry vysoká. Zatímco všude je suchá tráva, tady kvetou kytky. Celé to váží 150 kilogramů na metr čtvereční,“ popisuje Šperling.

K závlaze majitelé pasivního domu používají dešťovou i odpadní vodu, kterou využijí doslova beze zbytku. Pomáhají tomu i tři nádrže vedle budovy.

„Do speciálního septiku pro kořenovou čistírnu přetéká vše z domu. Voda se tu mechanicky přečišťuje a přetéká do další jímky. Pomocí čerpadla se voda čerpá do souvrství střechy, kde se voda pročišťuje, zásobuje mokřadní rostliny, a nakonec jde do třetí nádrže, zásobníku, kde se voda shromažďuje. Odtud je voda čerpána do domu na splachování nebo v létě na závlahu,“ pokračuje.

Přebytky vody

Majitel domu dodává, že v pasivním domě s kořenovou čističkou na střeše je možné využít i jakýkoliv přebytek vody.

„Ta voda pak přepadá do zemního zasakovacího výměníku, přes který oddělenou trubkou přechází vzduch do rekuperace domu. Tím, že je okolo něj voda, zvyšuje se tepelná kapacita zeminy. Když je v létě horko, výměník dům vychladí bez jakéhokoliv dodávání elektřiny. Naopak když je chladno, přichází z výměníku teplo. I přebytečná voda, kterou nevyužijeme na splachování nebo zalévání, pomůže nám v energetice,“ dodává.

Má být dvakrát větší než New York. Indonésie staví v džungli nové hlavní město, výstavba ale čelí kritice Číst článek

Pasivní dům na pražské Letné oceňuje i Helena Duchková z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR.

„Ten dům je takový ideál. Ve městech je totiž takzvaný ‚heat island‘, kde se kumuluje teplo kvůli zástavbě. Všechna tato zeleň ochlazuje lokální klima. Jednak tím, že vytváří stín, takže se tu člověk cítí líp, ale nízká zeleň funguje taky jako akumulace nebo zasakování dešťů. Ty s klimatickou změnou můžeme očekávat, že budou mnohem významnější a budou delší období sucha. Obzvlášť ty vlhkomilné rostliny by mohly pomoct,“ vysvětluje Duchková.

Majitel domu i vědkyně se shodují, že podobná opatření se do budoucna vyplatí jak ekologicky, tak i ekonomicky.

„V nákladech na dům je to relativně zanedbatelná položka. Takovýto systém pro rodinný dům vyjde na zhruba 300 tisíc,“ uzavíra Michal Šperling.

Tento systém podle něj v dlouhodobé perspektivě finančně pomůže regulací teploty i šetrnějším využíváním vody.