Konec jedné éry. Windows ukončí podporu programu Malování

Operační systém už do budoucna nepočítá s aplikací MS Paint známou v Česku jako Malování. Ta přitom do jeho portfolia patřila 32 let, nyní byl grafický editor zařazen mezi funkce, které budou odstraněny nebo nebudou dále vyvíjeny.

Washington 19:46 24. července 2017