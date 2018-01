Konkurence pro Spojené státy a Čínu? Evropská unie nakoupí superpočítače za 25 miliard

Evropská unie chce vybudovat síť superpočítačů, které mají konkurovat Spojeným státům nebo Číně. Na jejich nákup a vývoj dá v přepočtu přes 25 miliard korun. Projekt bude financovat Evropská komise, některé členské státy a Švýcarsko. Česká republika se k němu zatím nepřipojila. Evropská unie 12:40 11. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evropská unie chce vybudovat síť superpočítačů, které by mohla konkurovat USA nebo Číně (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Podle eurokomisařky pro digitální ekonomiku Mariye Gabrielové umožní superpočítače vývoj nových lékařských prostředků, letadel nebo předpovídání dopadů klimatických změn. Jejich přínos bude jak pro evropskou vědu, tak ekonomiku. Využití najdou také při zajišťování obrany a bezpečnosti.

Evropská unie si podle eurokomisařky nemůže dovolit být závislá na počítačových kapacitách cizích států jako dosud. Z desítky nejvýkonnějších počítačů na světě v současnosti žádný není v zemích osmadvacítky. Gabrielová doufá, že se k vybudování sítě evropských superpočítačů připojí i ostatní členské státy. Zatím jich je dvanáct.

První superpočítače plánuje unie nakoupit do dvou let. Další pak chce do roku 2023 sama vyvinout.