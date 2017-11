Korejský robot zatím podává čokoládové tyčinky, Po dokončení vývoje by mohl nastoupit do skladu Amazonu

Práci skladníků ve velkých přepravních a logistických firmách by za pár let mohl zjednodušit nový korejský robot. Zatím umí jen podávat čokoládové tyčinky, ale v budoucnu má zvládnout rozpoznat a roztřídit až 10 tisíc předmětů. Do Česka by se v rámci dobrých vztahů s Koreou mohl dostat i dříve. Soul 16:35 18. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robotická ruka sbírající čokoládové tyčinky | Foto: Kristina Lamperová | Zdroj: Český rozhlas

V předváděcím centru jihokorejského institutu elektronických technologií KETI je k vidění spousta robotů a dalších zařízení. Největší pozornost ale přitahuje modrá elektronická ruka. Umí na požádání zvedat čokoládové tyčinky a podat je zájemci přímo do ruky.

Na muže funguje. Když si ale zkusila navigovat robota redaktora Radiožurnálu, ani na druhý pokus se nepovedlo vyvolat reakci. Jak vysvětluje jeden z pracovníků institutu, robot zatím není zvyklý na ženský hlas. „Ano, to bude snad příští rok a bude to také fungovat na jinou řeč než na korejštinu.“

Robota sestrojil mimo jiné i zaměstnanec KETI Hwyong Joong, který ukazuje - jak to vlastně celé funguje. Zatím ale pouze v korejštině - jiné jazyky přístroj nerozezná. „Každý kousek jsme vyrobili my tady. Trvalo nám to dohromady dva roky. Robot rozpozná obrázek tyčinky, lokalizuje ji a pak ji zvedne a podá.“

Kromě čokolády ale robot pracuje i s jinými předměty jak lze vidět na velké televizi uprostřed místnosti. Tam je položený chytrý telefon, lego nebo lepidlo. Po dokončení vývoje by tento robot, který teď vybírá jinou sušenku korejské značky, mohl nastoupit do skladu Amazonu. V KETI je s námi také Eva Zažímalová předsedkyně akademie věd ČR.

„Korea je země, která investuje nevíce peněz do výzkumu světově a u nás je to jeden z největších investorů vůbec. Hyundai a další jejich firmy už se k nám transportovaly do normálního života. Ta země se s námi velikostně dá srovnat. Žijí ve stálém ohrožení po desítky let a my jsme taky takto žili. Takže snad pro sebe máme také nějaké porozumění. Když bych to řekla zjednodušeně, tak v Evropě se něco vymyslí, ale je problém to dotáhnout do konce. V tomto směru si myslím, že by spolupráce mohla být oboustranně výhodná,“ říká.

Podle Zažímalové je využití moderní technologie věc potřebná. „Využití robotů v průmyslové výrobě je věc výborná. Všichni známe obrázky ze Škodovky, jak tam jezdí skelety aut a roboti tam montují různé věci. Dobře hlídaný robot je určitě pomoc. Ale nemyslím, že by mohli nahradit lidské myšlení.

Korejský institut elektronických technologií navázal nedávno oficiální spolupráci už se zmíněnou Akademií věd. To oběma stranám přinese například lepší šanci žádat o granty nebo možnost posílat mezi sebou své zaměstnance na zkušenou. Česko a Republika Velkého Národa Han jak se Korea nazývá ve svém jazyce, ale navzájem spolupracují v mnoha dalších oblastech. V Busanu si třeba můžete dát nepasterizované české pivo uvařené přímo tam.