Respirátory vyvinuté na ČVUT nově míří také k dětem. Ochrání třeba onkologicky nemocné dětské pacienty

I děti potřebují ochranu před koronavirem a vědci z pražského ČVUT proto kromě dospělácké verze respirátorů z 3D tiskárny vyrobili také verzi pro děti. Je lehčí a díky spolupráci vývojářů s antropology navíc dokonale přizpůsobená tvaru dětského obličeje. Praha 19:16 18. dubna 2020

Prototyp menšího modelu masky si první děti mohly vyzkoušet tento týden. Podle jejich autora byly reakce dětí až překvapivě dobré. „Pomohli jsme si doprovodnou historkou, že vypadají jako kosmonauti nebo policajti, a v tu chvíli se jim to začalo hrozně líbit,“ usmívá se vývojář.

Nový lehčí filtr

Návrh dětské masky vychází z verze pro dospělé, je ale zhruba o třetinu menší. Také vstupy pro filtry už jsou plně integrované a nejsou u nich žádné šroubovací spoje. Důvodem je mimo jiné to, aby mohla být maska kvůli pohodlí dětí osazená jiným filtrem.

„Bohužel se nám nepodařilo s žádným českým výrobcem nalézt variantu filtru, který by nám vyhovoval. Proto jsme začali pracovat na vlastním řešení,“ popisuje Alexandr Lazarov.

Výhodou nového filtru je například až desetinásobná úspora hmotnosti. „Děti nemají tak vyvinuté svalstvo v oblasti krční páteře, takže by mohlo docházet k tomu, že by jim nošení masky přetěžovalo krk,“ vysvětluje.

Pro děti s oslabenou imunitou

Menší model respirátorů by měl pomáhat hlavně dětem s vážným onemocněním, které v době pandemie koronaviru patří do rizikové skupiny. Na ČVUT se kvůli tomu obraceli rodiče například malých onkologických pacientů.

„Pokud dítě musí docházet do nemocnice nebo se pohybovat v místech, kde je vyšší pravděpodobnost nákazy, mělo by dostat lepší ochrannou pomůcku, než je rouška nebo respirátor FFP2,“ zdůrazňuje autor masky.

Respirátor na míru

Masku pro děti vytvořil tým z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky pražského ČVUT podle dat z Ústavu antropologie Masarykovy univerzity v Brně.

Od něj vývojový tým dostal 3D model dětských tváří, který byl zprůměrovaný a upravený tak, aby představoval jakýsi medián všech dětských obličejů ve věkovém rozmezí od 4 do 11 let.

Alexandr Lazarov přiznává, že by práci s 3D modelem do budoucna využil i pro úpravu masky pro dospělé. Tu jeho tým musel bez antropologických dat vyvíjet systémem pokus omyl.

„Troufám si říct, že pokud bychom měli tyto podklady, byl bych asi schopný masku vytisknout maximálně dvakrát a měli bychom finální produkt,“ odhaduje.

Čím dál rychlejší výroba

Díky 3D modelům tváří by navíc do budoucna mohla s výrobou masek pomáhat i umělá inteligence. Všechno by doladil jediný program, který by upravoval velikost, a hned by mohla jít maska do tisku, popisuje Lazarov.

V tuto chvíli se ale s kolegy soustředí hlavně na doladění detailů dětské verze respirátoru. Následně začne ČVUT řešit, jak tyto polomasky certifikovat.