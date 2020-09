Aplikaci eRoušku si za první den stáhlo 240 tisíc lidí. Dzurilla ubezpečuje, že lidi ‚nešmíruje‘

Novou verzi aplikace eRouška, která člověka upozorní na kontakt nakaženým koronavirem, si do mobilu za první den stáhlo přes 240 tisíc lidí. Ve vysílání Radiožurnálu to v sobotu řekl vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Vladimír Dzurilla. Podle něj jsou data anonymní a nehrozí zneužití třetími stranami. K používání aplikace vyzval i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Rozhovor Praha 16:01 19. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít eRouška 2.0 | Foto: Janetta Roubková | Zdroj: Český rozhlas

Jaký je zatím o novou eRoušku zájem? Kolik lidí si ji už nainstalovalo?

Zájem je celkem veliký, dokonce předčil i očekávání. V průběhu prvního dne jsme se dostali na skoro stejný počet, jako má eRouška 1 za celou dobu své existence.

To znamená?

To znamená, že k půlnoci jsme měli přes 240 tisíc stažení.

Není to ale přeci jen málo?

Za první den? Nemyslím si, že je to úplně málo. Lidé mají nějaké obavy, ale ta diskuse je vidět. Odborníci na sociálních sítích se vyjadřují, že aplikace je bezpečná a že neslouží k nějakému šmírování.

To je potřeba zdůraznit. Ale jak se dá tato aplikace podpořit, aby si ji nainstalovala většina Čechů, protože bez toho ztrácí svou funkčnost? Bude třeba nějaká větší kampaň? Nebo uvažujete o tom, že by to bylo povinné?

Aplikace eRouška nás má varovat. Je tedy na každém z nás, aby si ji nainstaloval, pokud chce vědět, jestli se potkal s pozitivně testovaným, nebo ne. Když jsem pozitivně testován a zadám kód, který mi dá hygiena, tak má eRouška bude vysílat ostatním eRouškám, že jsem pozitivní. Je to opravdu na každém z nás a každý by měl mít zájem na tom vědět, jestli přišel, nebo nepřišel s někým takovým do kontaktu. Tato eRouška je spolehlivá, není to jako předtím, že jsme měli na Applech problémy.

Chceme vysvětlovat, že je úplně bezpečná. Mluvíme o změnách, které se tam udělaly. A o tom, že bude za chvíli mezinárodní. Touto pozitivní kampaní chceme, aby se o ní dozvědělo co nejvíce lidí a aby chápali její výhody.

Ohledně ochrany soukromí - podařilo se skutečně tu aplikaci vytvořit tak, že opravdu nebude Čechy takzvaně šmírovat? Jsou pro to nějaké záruky?

Jsou pro to záruky. Dnes již při aktivaci nedáváte telefonní číslo. Aplikace je zcela anonymní. Vyhodnocení probíhá na každém telefonu samostatně. Každý, kdo rozumí aplikacím a vývoji, tak se na to může podívat – kód je otevřený. To znamená, že nic neschováváme, každý se může podívat. Také odborníci na sociálních sítích říkají, že tam nic takového není. Takže není se určitě čeho obávat.

Pokud je člověk nakažen, dostanou data z aplikace hygienici?

Neodesíláte žádná data. Ani hygiena neví o tom, kdo je pozitivní. Kolik kontaktů váš telefon obeslal, již dnes neví nikdo. Je to zcela anonymní. My ta data v telefonu nevidíme. Nikdo z nás, kdo má nainstalovanou eRoušku, to nevidí. Data se neodesílají na hygienu, odesílají se jen mezi telefony. Dříve to byla aplikace, která sloužila k trasování. Teď to už je aplikace úplně změněná. Princip je nyní ten, že varuje každého z nás.

Když budeme my dva v kontaktu déle než 15 minut a budeme na vzdálenost méně než dva metry, tak když budu já testován pozitivně a můj telefon bude označen jako pozitivní, když zadám ten SMS kód, tak má eRouška odešle té vaší notifikaci a dá vám varování: „Hlídejte se, přišli jste do kontaktu s pozitivním. A v případě příznaků kontaktujte svého praktického lékaře.“

Proč ale není aplikace připravena i pro telefony se staršími operačními systémy? Právě senioři totiž mívají i několik let staré telefony. Nevyplatilo by se tedy připravit tuto aplikaci i pro ně?

Využíváme nativní nástroje a funkcionality Applu a Googlu. Je to dostupné od verze 13.5 pro Apple a od verze 6 pro Android. Není to naše rozhodnutí, tyto dvě firmy se domluvily. Přijaly nástroje tak, jak jsou, a samy řekly, že budou dostupné od těchto verzí.

A mají lidé se staršími operačními systémy nějaké jiné možnosti, jak se zapojit?

Momentálně žádná další možnost než mít telefon, na který je možné nainstalovat tento operační systém, není.

Zájemci s mobilním telefonem se systémem Android si mohou aplikaci eRouška stáhnout zde. Lidé, kteří mají na svém mobilu systém iOS zde.