Mezery v programech i podvodné maily. Británie a USA varovaly před kyberútoky spojenými s covid-19

Americká a britská agentura pro kybernetickou bezpečnost ve středu upozornily na množící se hackerské útoky, jejichž pachatelé se snaží využít důsledků pandemie nemoci covid-19. Ve společném doporučení varovaly před snahou kyberzločinců zneužít slabin v systémech podporujících práci z domova i před podvodnými e-maily, které jsou vydávány za materiály Světové zdravotnické organizace. Úřady ale neregistrují nárůst celkového objemu nekalých aktivit. Washington/Londýn 17:31 9. dubna 2020

Na bezpečnostní rizika spojená s prací z domovů poukazovali odborníci i vládní činitelé už minulý měsíc. Uváděli, že změna pracovního režimu může přinést více mezer v zabezpečení systémů, zatímco zločinci se budou snažit ke krádeži hesel a šíření škodlivého softwaru využívat obavy lidí ze zdravotní hrozby.

Technologickým společnostem podle agentury Reuters v březnu prudce přibylo žádostí o pomoc kvůli zajištění rozptýlených pracovišť.

Nyní přišly s novým varováním americká agentura CISA spadající pod ministerstvo vnitřní bezpečnosti a britské Národní středisko kybernetické bezpečnosti (NCSC), které je součástí rozvědky GCHQ.

„Hráči s nekalými úmysly využívají tuto nelehkou dobu ve snaze zneužít zástupce veřejnosti a firmy,“ uvedl Bryan Ware z amerického úřadu pro kyberbezpečnost a infrastrukturu. Nové prohlášení nenasvědčuje celkovému zesílení kriminality v digitální sféře, upozorňuje však na rostoucí objem útoků, které pracují s tématy spojenými se současnou zdravotnickou krizí.

Uživatelé internetu by se prý měli mít na pozoru před „e-maily obsahujícími škodlivý software, které vypadají, jako by přišly od generálního ředitele Světové zdravotnické organizace (WHO), jakož i dalšími, které se tváří jako nabídka teploměrů a obličejových masek“.

Dalším scénářem jsou falešná sdělení od firmy Microsoft a jiných společností, jejichž nástroje jsou často využívány při práci z domova. V těchto systémech dále zločinci „pátrají po zranitelných místech“.

K problému se tento týden vyjádřila i společnost Microsoft. Podle jejího řídícího pracovníka Roba Leffertse hackerům v poslední době stoupla úspěšnost útoků, což je prý důsledek toho, že se nemluví o ničem jiném než o nemoci covid-19. „Ten nápor se nedá zvládat a útočníci to ví. Ví, že mnozí klikají bez rozmyslu, protože míra stresu je vysoká. Tohohle využívají,“ cituje Leffertse Reuters.