Aplikace eRouška osobní údaje nekrade. Úplně vychytaná ale není, tvrdí právník

Češi v minulých dnech dostali SMS od hlavní hygieničky Jarmily Rážové. Prosí v ní občany o nainstalování aplikace eRouška do chytrého telefonu. Mnoho lidí se ale domnívá, že jim tato aplikace nezabezpečí ochranu osobních údajů. Právník Jiří Matzner, který se ve své advokátní praxi zabývá ochranou osobních údajů, ale ubezpečuje, že eRouška nezná identitu ani polohu lidí.

„Aplikace eRouška nepracuje s vašimi osobními daty. Nezpracovává je a ani nikam neodesílá. Ani neví, kde se konkrétně pohybujete. Takže to, co se píše v SMS je pravda, eRouška nezná ani vaši identitu ani polohu,“ vysvětluje ve vysílání České rozhlasu Pardubice právník Jiří Matzner.

Tato aplikace dokáže poznat, že došlo ke kontaktu mezi uživateli, aniž by věděla, o koho jde a kde ke kontaktu došlo.

„Funkčnost aplikace je nastavena tak, že váš telefon na vzdálenost pár metrů identifikuje jiný telefon, ve kterém se nachází například zpráva, že držitel mobilu je covid pozitivní. Osobní data jsou tedy chráněna,“ popisuje.

„Nicméně eRouška není bezchybná. Například nepozná, jestli je člověk vedle vás nebo za zdí, za sklem a podobně,“ dodává právník.

Existuje podle něj mnoho jiných aplikací, které zjišťují o držiteli telefonu mnohem více informací. Stačí, když si objednáte nějaké zboží. Následně vás na sociálních sítích zahltí nepřebernou nabídkou reklam na podobné zboží. Proti tomu se podle Matznera nedá moc dělat.

„Aplikace zpracovávají data úplně o všem. V kolik hodin jste nejvíce aktivní, jestli vás zajímá nějaký sport, jaké písně posloucháte, jak rychle se pohybujete prstem po obrazovce telefonu, a podobně. Jsou společnosti, které tato data sbírají a obchodují s nimi, je to začarovaný kruh,“ varuje.

eRouška aktuálně:

1,143 milionu lidí si aktivovalo aplikaci.

924* pozitivně testovaných včera vložilo do aplikace kód pro odeslání dat, aby mohli varovat ostatní na rizikové setkání.

7 800 uživatelů včera dostalo varování na základě dat odeslaných předchozí den. — eRouška (@RouskaE) October 16, 2020

Aplikaci eRouška si do pátku aktivovalo téměř 1,2 milionu lidí. Podle dřívějších vyjádření ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) by bylo pro její maximální využití potřeba, aby si ji do telefonu stáhlo šest milionů uživatelů.

V polovině září představilo ministerstvo zdravotnictví novou verzi aplikace. Na rozdíl od té první už nepomáhá s trasováním kontaktů, ale slouží k anonymnímu varování uživatele, že se mohl setkat s nakaženým člověkem.

