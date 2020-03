Masky na šnorchlování a vojenský filtr. ČVUT vyrábí ochranné pomůcky pro zdravotníky

Celoobličejové masky s nejvyšší ochranou FFP3 vyrábějí pro zdravotníky České vysoké učení technické (ČVUT) s iniciativou Covid19cz a dobrovolníky z farnosti Bubeneč. Jejich základem je maska na šnorchlování. Zatím jich do nemocnic poslali 340. V první dávce bude 2200 masek, celkově plánuje ČVUT vyrobit 10 000 kusů. Zástupci ČVUT a iniciativy Covid19.cz to uvedli na středeční tiskové konferenci v Praze. Praha 16:26 25. 3. 2020 (Aktualizováno: 16:41 25. 3. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Celoobličejové masky s nejvyšší ochranou FFP3 vyrábějí pro zdravotníky České vysoké učení technické (ČVUT) s iniciativou Covid19cz a dobrovolníky z farnosti Bubeneč | Foto: ČVUT | Zdroj: ČTK

„Montáž je velmi jednoduchá. Vezmu si 3D tištěný adaptér, nacvaknu na masku a našroubuji filtr,“ ukázal Radiožurnálu jeden z dobrovolníků, kteří na ČVUT předělávají jednu masku za druhou.

Montáž trvá sotva minutu. „Denně jsme schopni vyrobit klidně 600 masek, závisí to pouze na 3D tisku, který je trochu pomalejší,“ doplnil David Miklas ze skupiny Covid19CZ, která sdružuje technologické nadšence.

Dodal, že takto upravená celoobličejová maska by svého nositele měla před nákazou spolehlivě chránit. „Filtrace je 99,999 procenta, takže je to lepší než FFP3. Propustí to samozřejmě částice, které potřebujete k životu a dýchání,“ vysvětlil Miklas.

České vysoké učení technické vykoupilo zásoby šnorchlovacích masek v Česku a Polsku, další stahuje i z jiných evropských zemí. Aktuálně jich má na skladě 2200 a dalších 10 tisíc má dorazit příští týden.

Kam po úpravě zamíří, dodává rektor ČVUT Vojtěch Petráček: „Tam, kde se mohou dostat do nebezpečného kontaktu, ať už jsou to zdravotníci, záchranáři, operatéři, policie. Ti, kteří se dostávají do kritických míst.“

První prototypy už teď zkouší třeba lékaři v nemocnici Královské Vinohrady, na infekčním oddělení pražského Motola i ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. „Dopoledne jsme předávali 10 kusů těm, kteří jezdí s infekčními sanitkami a odebírají vzorky,“ doplnil rektor Petráček.

Používat je podle Davida Miklasy budou moct dlouho: „Filtr je třeba zvenčí dezinfikovat, aby se nenamočila ta vložka. Vojenský výrobce těchto filtrů udává životnost přes měsíc.“

Podobnou, i když o něco míň účinnou, ochrannou masku si budou moct vyrobit lidé i doma, pokud šnorchlovací masky mají. Skupina Covid19CZ plánuje na svém webu zveřejnit návod, jak na 3D tiskárně potřebné součástky vyrobit.

Pak už stačí jen filtr. „Úroveň filtrace hepa 12 a vyšší čísla. 12 a 13 se používá také ve vysavačích, čističkách vzduchu atd. To, co je doma k dispozici, může být třeba náhradní filtr do vysavače,“ dodal rektor Vojtěch Petráček.

Výhodou takové masky je podle Petráčka to, že kromě nosu a úst chrání i oči.

62766