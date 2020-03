Videokonference, online hry i streamovací služby. Opatření kvůli koronaviru zatěžují internetovou síť

Pandemie koronaviru prověřuje odolnost internetové sítě v některých zemích. Vlády totiž uzavřely školy a navíc mnoho lidí pracuje z domova. Neobvykle vysoký provoz v nezvyklou dobu zatěžuje domácí internetové sítě, které můžou kolabovat. Jak informuje server The New York Times, stalo se to již v některých státech USA a v Itálii. Operátoři v České republice podle zjištění serveru iROZHLAS.cz zatím problémy nemají.

