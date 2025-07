Koubský: Bezpečnější sociální sítě mohou být atraktivní, dětské účty třeba budeme chtít všichni

Evropská komise doporučila, jak mají online služby chránit své nezletilé uživatele. Pravidla například říkají, že dětské účty mají být ve výchozím stavu soukromé a doporučovací systémy nemají nabízet škodlivý obsah. „Ochrana dětí jako taková na sociálních sítí bez pochyby dává smysl. Nemyslím si, že musí nutně odstranit všechno, co je zajímavé,“ poukazuje v pořadu Online Plus vědecký redaktor Deníku N Petr Koubský. Online Plus Praha 8:00 19. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mládež a chytré telefony | Foto: Licence Public domain CC0, Fotobanka Pixabay

Služby s obsahem pro dospělé mají používat efektivní způsoby na ověření zletilosti uživatelů. Evropská komise zveřejnila prototyp vlastní aplikace, která má sloužit k ověření věku, testovat se má zatím v pěti členských zemích včetně Dánska nebo Itálie. Ochrana dětí na sociálních sítích je v posledním době obecně častým tématem.

„Mluvíme tady o tom poněkolikáté a shodli jsme se, že by mělo být nějaké systémové řešení. Zdá se, že tohle to je,“ hodnotí ve vysílání Českého rozhlasu Plus Koubský.

„Mělo by asi vycházet z chystané evropské digitální peněženky, což se také zdá, že tomu tak je. A mělo by sice umožňovat kontrolu věku, ale jinak ctít ochranu soukromí uživatele,“ připomíná a zdůrazňuje:

„To je velice důležitá záležitost. Digitální peněženka tohle v principu umožňuje. Řešení, které teď testuje Evropská komise, to omezení také podle všeho dodržuje.“

Omezení závislosti

Konkrétnější doporučení se zaměřují i na omezení funkcí, které podporují vznik závislosti. To může být například potvrzení o přečtení zprávy nebo zobrazování počtu lajků.

Například Instagram už v mobilní aplikaci uživatelům umožňuje nastavit časové omezení, připomíná Koubský.

„Člověk si může nastavit, že chce Instagram používat třeba jen čtvrt hodiny denně a pak ho tam už aplikace nepustí,“ vysvětluje. „A umím si představit, že něco podobného by mohlo být i součástí dětských účtů na všech, nebo většině sociálních sítí.“

Doporučení Komise jsou ale z většiny podle vědeckého redaktora poměrně vágní a o pravidlech se tak bude pravděpodobně dál vyjednávat. Děti se mohou snažit věkové omezení obcházet ve snaze dostat se k rizikovějšímu obsahu, i přesto má ale jejich ochrana smysl, věří.

„Ochrana dětí jako taková na sociálních sítí bez pochyby dává smysl. Nemyslím si, že musí nutně odstranit všechno, co je zajímavé,“ poukazuje Koubský a na závěr glosuje:

„Možná právě naopak to trochu bezpečnější prostředí na sítích může být velice atraktivní. Třeba budeme nakonec všichni chtít dětské účty.“

Je možné zvýšit bezpečnost použití velkých jazykových modelů v praxi tím, že zachytíme jejich myšlenkové pochody? A proč český Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost varuje před modelem DeepSeek? Poslechněte si celý pořad v audiu na začátku článku.