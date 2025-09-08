Koubský o trestu za monopolní chování Googlu: Vyvázli z toho lehce, v tak dobrý rozsudek nedoufali
Americký soud vynesl očekávaný trest pro společnost Google. Už loni ve svém verdiktu řekl, že firma udržuje svůj monopol ve vyhledávání nezákonným způsobem. Výsledný rozsudek přesto nakonec nebyl tak přísný, jak se původně avizovalo. „Jistě nebudu první, koho napadne, že na tom mělo podíl celkové politické klima v USA. Trumpova vláda jde na ruku magnátům ze Silicon Valley,“ upozorňuje v pořadu Online Plus vědecký redaktor Deníku N Petr Koubský.
Žalující ministerstvo spravedlnosti Spojených států původně navrhovalo mimo jiné to, aby byl Google přinucen prodat svůj prohlížeč Chrome nebo mobilní operační systém Android. Nakonec však žádný prodej učinit nemusí a nadále bude moci platit například výrobcům telefonů, že do svých zařízení předinstalují jeho vyhledávač nebo další aplikace.
„Google ze sporu vyvázl překvapivě lehce. Dost se divím tomu, jak to dopadlo. Snad ani v Googlu nemohli doufat, že na tom budou takhle dobře. Myslím, že tam teď teče šampaňské proudem,“ říká Koubský.
Nucený prodej Chromu nebo Androidu by podle něj byla pro Google veliká nepříjemnost a velké omezení jeho obchodního modelu: „Ta firma je natolik silná, že by si s tím bezpochyby poradila, ale byl by to obrovský zásah do jejího podnikání i do dosavadních zvyklostí, jakým se antimonopolní spory řešily.“
„Byl by to silný signál i vůči dalším společnostem, které se nějakým způsobem monopolně chovají, anebo budou chovat v budoucnu. Soud nastolil měkkou linii vůči těmto tendencím,“ myslí si vědecký redaktor Deníku N.
‚Minimální opatření‘
Americký soud nařídil Googlu, že nebude smět požadovat exkluzivitu, tedy to, aby partnerští výrobci do telefonu neinstalovali žádné konkurenční produkty. Google má také povinně své konkurenci poskytnout vybraná data o svém vyhledávání.
„To první, to je úplně to minimální, nejmenší opatření. Je to velice šetrný trest vůči Googlu. Kdyby ani tohle soud nenařídil, tak to už by bylo opravdu hodně zvláštní. To druhé se těžko posuzuje, protože není zatím jasné z toho, co bylo zveřejněno, o jaká přesně data jde, jaký bude jejich rozsah,“ vysvětluje Koubský.
„Je to novinka, tohle se zatím po Googlu nikdy nepožadovalo. Určitě to může maličko pomoci k narovnání poměrů na trhu vyhledávání, ale neřeší to podle mě nic zásadního, ať budou ta data jakákoliv,“ dodává.
Ovlivněné rozhodnutí?
Soudce podle amerických médií komentoval své rozhodnutí tak, že ho ovlivnil nástup umělé inteligence ve vyhledávání, které svým způsobem zmenšuje dominanci Googlu.
„Samozřejmě nástup umělé inteligence přinesl do vyhledávání nové možnosti, jak je dobře vidět třeba na vyhledávači Perplexity a koneckonců na vyhledávacích funkcích všech velkých jazykových modelů. Trochu silnější konkurence tady opravdu je. Myslím si, že není nijak zvlášť výrazná,“ zdůrazňuje vědecký redaktor.
Věcně se to ovšem netýká toho, z čeho byl Google obviněn. „Čili to by skoro nemělo podle mého názoru hrát při tom rozhodování roli, respektive ne příliš velkou. Samozřejmě nechci zpochybňovat nezávislost příslušného amerického soudu, ale nebudu jistě první, koho napadne, že na tom spíš mělo podíl celkové politické klima ve Spojených státech,“ uvažuje.
„Současná Trumpova vláda jde vysloveně na ruku magnátům ze Silicon Valley, mezi které Google patří. Jestli soud chce tohle podezření rozptýlit, tak bude muset třeba i dodatečně svůj rozsudek velice dobře zdůvodnit,“ doplňuje.
Dopad na Mozillu
Soudní spor se také týkal prohlížeče Firefox, který vyvíjí a provozuje společnost Mozilla. Ta přes 80 procent svých příjmů čerpá právě z poplatků Googlu a z dohod o tom, že Mozilla do svého prohlížeče instaluje a nabízí v něm vyhledávač Google jako výchozí.
„Myslím, že dohoda s Mozillou tak jako tak pro Google neměla přímý obchodní význam, byla to spíš součást jeho image nebo nějakých dlouhodobých vztahů mezi Googlem a zástupci Mozilly,“ přibližuje Koubský s tím, že verdikt soudu je pro Mozillu dobrá zpráva.
„Ona to byla taková paradoxní, absurdní situace, že by rozsudek, který omezuje monopolní chování Googlu, vedl mimo jiné nejspíš k likvidaci jednoho z jeho konkurentů v oblasti prohlížečů a některého dalšího softwaru. Myslím, že to můžeme číst i tak, že Mozilla bude, doufejme, fungovat dál,“ věří vědecký redaktor Koubský.
Jak se vyvíjí kauza kolem bitcoinového daru ministerstvu spravedlnosti? Jaké pracovní pozice ohrožuje umělá inteligence? A proč americký chatbot Claude žádá uživatele o souhlas s používáním dat k trénování umělé inteligence? Poslechněte si celý díl pořadu Online Plus ze záznamu v úvodu článku.