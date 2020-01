Zloději najdou elektroniku v autě i díky mobilní aplikaci, vyhledává zařízení se zapnutým bluetooth

Zloději mají zřejmě nový způsob, jak najít v zaparkovaných autech cenné věci. Napsal o tom americký magazín Wired, který ukazuje případy, kdy se z aut ztratila elektronika i přesto, že byla třeba pod sedadlem. Podle magazínu mohla zlodějům pomoct bezplatná mobilní aplikace, díky které jednoduše zjistí, jestli je ve voze někde schovaný notebook nebo třeba tablet. Praha 12:04 18. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Parkoviště, nákupní centrum | Foto: Michaela Vydrová

Jak tato aplikace funguje, vysvětluje na krytém parkovišti u obchodního centra na sídlišti Prosek v Praze Přemysl Vaculík ze serveru Dotekománie, který se věnuje mobilním aplikacím. „Většinou zobrazují nejbližší zařízení, která jsou v okruhu a mohou se podívat, jestli se jedná o příslušenství, nějaké hodinky, náramky, nebo dokonce i nějaké vybavení do aut,“ říká Vaculík.

Obrázek telefonu znamená, že někdo v okolním autě může mít telefon. „Může to být v autě nebo to je někdo v okolí, kdo má aktivní bluetooth, a teoreticky bych ho mohl sledovat,“ říká odborník.

„Je to jednoduchá ukázka síly signálu, čím víc se budu přibližovat danému, tím víc bude růst ten signál. Nedokáže to detekovat, kterým směrem, ale mohu to takto určit, když se budu pohybovat okolo,“ popisuje Vaculík detekování.

Na parkovišti jsme pomocí aplikace v autě objevili jeden mobilní telefon, v dalším elektronickou cigaretu a v jiném zase počítač. Ten nedávno ukradli z auta i panu Pavlovi z Berouna. „Bylo mi přes noc ukradeno vozidlo, ze kterého byl odcizen počítač a ještě nějaké jiné zařízení. Ten počítač ve vozidle nikdy předtím nebyl, bylo to poprvé a byl tam v tašce s jinými dokumenty,“ popisuje incident.

Elektroniku je možné objevit díky tomu, že má aktivované bluetooth. „Většina takových těch hloupějších, jednodušších zařízení má aktivní bluetooth a neustále kolem sebe emituje signál a snaží se připojit, případně komunikuje s někým a můj mobilní telefon jednoduše takovýto signál najde,“ říká Přemysl Vaculík.

Nic v autě nenechávat

Policie tak apeluje na lidi, aby v zaparkovaných autech raději nenechávali ležet žádné věci. Sníží tím riziko vloupání na minimum, říká policejní mluvčí Lenka Sikorová. „Doporučujeme nenechávat na sedadlech ani odkládacích plochách vozidla žádné věci, ale zároveň je ani okatě nedávat do kufru. Pachatelé si často své oběti vytipují a při vloupání do vozidla jdou takzvaně na jisto. Vezměte věci vždy s sebou,“ radí mluvčí.

Zloději vykradou auto klidně i kvůli odložené bundě nebo krabičce cigaret, dodává pražský kriminalista Jakub Al Rihani. S mobilní aplikací na vyhledávání elektroniky se ale v praxi ještě nesetkal. „Neviděl jsem, že by někdo z pachatelů takovouto aplikaci používal, spíš je to tak, že náhodně chodí kolem vozidel třeba s baterkou, koukají se, co v těch vozidlech je a podle toho, když tam něco vidí, tak z toho vozidla něco seberou “ říká.

„Samozřejmě jsou stále ještě vloupání do vozidla rozlomením zámku, rozbitím okna, vypáčením dveří. To stále pachatelé dělají. Několik let už je trend u některých pachatelů použití zařízení, které vám vyruší zamykání vozidla. To je příklad nákupních center, zaparkujete, zamknete dálkovým ovládáním vozidlo a odcházíte. Vozidlo se vám rozbliká, že je zamčené, ale není. Je potřeba, aby si řidiči kontrolovali, že vozidlo skutečně zamkli, chytit za kliku,“ varuje kriminalista.

Policie loni objasnila jen zhruba každý osmý nahlášený případ vloupání do auta. Většina pachatelů, které policie dopadne, jsou recidivisté nebo drogově závislí.