Vojenští zpravodajci by se měli starat o kybernetickou obranu. Získají i pravomoc k protiútoku

Poslanci výboru pro obranu podpořili, aby Vojenské zpravodajství mělo na starost kybernetickou obranu státu. Pozměňovací návrh novely o Vojenském zpravodajství jednohlasně schválili. Vojenští zpravodajci by díky novele měli získat pravomoc například ke kybernetickému protiútoku. V současnosti to zákon nepovoluje žádné z českých bezpečnostních složek. Praha 17:52 4. listopadu 2020

Podle zástupce ředitele zpravodajců Václava Žida to není kompromis, ale shoda: „Tady se opravdu vyplatilo to úsilí, které započalo někdy v březnu, kdy jsme pod hlavičkou Svazu průmyslu a dopravy a s dalšími aktéry jako je ICT průmysl, sdružení NIX.cz, národní CERT, CZ.NIC vstoupili do jednání a vysvětlili některá sporná místa.“

Ve výboru jsou zastoupeny všechny strany Poslanecké sněmovny včetně Pirátské strany, komunistů nebo SPD, které novelu dlouhodobě kritizovaly a obávaly se, aby Vojenské zpravodajství nezískalo příliš velké pravomoci ke sledování lidí. Zpravodajci tyto obavy odmítali s tím, že novela neumožní sledovat konkrétní data, ale pouze metadata, která nic neříkají o účastnících komunikace nebo obsahu zpráv.

Podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) je to jeden z mála zákonů, které byly takto široce probírány. „Je to velmi důležitý zákon, aby stát byl schopen zajistit v oblasti kyberprostoru obranu a tento zákon zde absentoval.“

Kontrolní mechanismy

Připomínky k novele měl občanský demokrat Marek Benda, předseda ústavně právního výboru, který chce ještě upřesnit některé kontrolní mechanismy. „Kontrolu služeb provádí vláda, případně příslušný resort a Poslanecká sněmovna prostřednictvím svých orgánů, komise pro kontrolu BIS, komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství a další. Až narazí na něco, do čeho je služba nepustí, pak povolávají orgán druhého stupně, který ještě nevznikl, a ten už může jít opravdu dovnitř té služby a zjišťovat si všechno,“ vysvětluje Benda.

„Tedy zvláštním způsobem by najednou měl kontrolovat průběžně vojenské zpravodajství. To já pokládám za chybu. Myslím, že průběžně má kontrolovat sněmovna, a dokonce si myslím, že i zpravodajci s tím takto souhlasí,“ dodává. Výbor kvůli tomu přerušil jednání a k novele se vrátí za čtrnáct dní.

Pokud novelu parlament schválí, mohlo by nově vznikající Národní centrum kybernetických operací začít naplno pracovat od července příštího roku. Zpravodajská služba podle jejího ředitele Jana Berouna díky novele bude moct hlídat, co se v internetové síti děje, předvídat útok, odrazit ho a případně zaútočit zpět.