Bezpečnostní rada státu bude jednat o ochraně 5G sítí. Chce nastavit pravidla pro výběr dodavatelů

Nové opatření má zajistit bezpečnost 5G sítí a určit jasná pravidla, podle kterých budou operátoři dodavatele sítí páté generace vybírat. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) ale zatím konkrétnější být nechce.

„Dokud nebude existovat finální návrh, tak určitě není možné nic konkretizovat,“ říká mluvčí úřadu Jiří Táborský.

Na opatření pracují i ministerstva průmyslu a obchodu, zahraničí, Český telekomunikační úřad nebo zpravodajské služby. Podle dřívějších vyjádření kyberúřadu by se kvůli některým variantám mohly měnit i zákony.

Úprava legislativy

„Ano, některé druhy opatření by vyžadovaly změnu legislativy, nicméně o jaká opatření se jedná, případně jaká legislativa by měla být měněna, to v tuto chvíli nemůžeme sdělovat, pokračuje Táborský.

To potvrzuje i náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko. „Předpokládáme, že případné změny by se mohly týkat zákona o kybernetické bezpečnosti. Ale je k diskuzi, zda legislativní změny budou nutné, nebo jestli bude stačit naplnění opatření realizovat formou zpřesněných metodických dokumentů, primárně ze strany kybernetického úřadu.“

Podle Petra Očka ale můžou ochranu 5G sítí mimo jiné umožnit i nově schválené zákony. Například zákon o prověřování zahraničních investic, který by měl zabránit tomu, aby si třeba českého operátora koupila nedůvěryhodná firma mimo Evropskou unii. Připomínkové řízení k chystanému opatření skončilo v lednu, kyberúřad teď musí připomínky zapracovat. Variant opatření je přitom několik.

„Primárně pracuje kybernetický úřad se třemi, ale chtěl bych říct, že míček je nyní převážně na straně úřadu. Nevylučuji, že v rámci zapracování připomínek se počet sníží nebo zvýší,“ upřesňuje Očko.

„V závislosti na výsledku se plánuje projednání v průběhu února na půdě Bezpečnostní rady státu,“ doplňuje mluvčí kyberúřadu Táborský.

Vznik 5G sítí je v Česku teprve na začátku. Na podzim se při aukci kmitočtů ministerstvo průmyslu a obchodu neúspěšně pokusilo přilákat čtvrtého operátora. Kmitočty vyhrazené původně pro nového operátora ale získala společnost T-Mobile.

Dlouhodobý projekt

Vydražené frekvence pro 5G sítě začnou mobilní operátoři využívat podle odhadů Českého telekomunikačního úřadu na přelomu letošního února a března. Pouze O2 oznámilo, kdo pro něj bude 5G sítě stavět - přesněji firma CETIN, která patří PPF a její mobilní sítě operátor O2 využívá. Už loni informovala o tom, že podepsala miliardový kontrakt se společností Ericsson. Potvrdil to tehdy manažer firmy Ericsson pro Českou republiku Cveto Gašperut.

„Projekt 5G je dlouhodobý, takže zabere několik let postavit kompletní síť. Ale začínáme teď. Začali jsme s prvními přípravami. Je tu už funkční první testovací vybavení, testujeme s našimi zákazníky. Celý projekt začne příští rok a potrvá několik let než bude kompletní. První výsledky ale budou viditelné v polovině příštího roku,“ uvedl Gašperut.

Technologie pro stavbu 5G sítí ještě nabízí společnosti Nokia, Samsung nebo čínské Huawei a ZTE. Před posledními dvěma společnostmi ale od roku 2018 varuje kyberúřad. Neznamená to, že by se budování 5G sítí nemohly účastnit vůbec, protože ale budou sítě páté generace součástí kritické infrastruktury státu, představují Huawei a ZTE vysoké riziko, které by operátoři museli zohlednit.