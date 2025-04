Na australské penzijní fondy útočí hackeři. Lidé přišli o sedm milionů korun, vláda se snaží uklidňovat

AustralianSuper, největší penzijní fond v zemi s nejméně 3,5 milionu členů a investicemi v řádu miliard dolarů, za poslední měsíc čelil 600 pokusům o útok. Desítky lidí podle webu hlásí, že nemají přístup ke svým účtům a vidí na nich nulový zůstatek.

3:18 Hraje vaše dítě Minecraft? Dejte si pozor na podvodné ‚cheaty‘ a nastavte pravidla, radí Antivirus Číst článek

Účet je v bezpečí, vzkazuje AustralianSuper

„Registrujeme velký počet lidí volajících do našeho call centra a přihlašujících se do svých mobilních aplikací, což způsobuje občasné výpadky. I když nemůžete vidět svůj účet nebo na něm vidíte nula dolarů, je v bezpečí. Jedná se o dočasnou situaci, kterou se snažíme co nejrychleji vyřešit,“ uvedla společnost v prohlášení.

Asociace zastupující penzijní fondy sdělila, že s útoky se o víkendu potýkaly i další fondy. Většinu se podle asociace podařilo odrazit a nikdo nepřišel o úspory, někteří přispěvatelé se ale stále nemohou přihlásit ke svému účtu. Zasažené fondy spolupracují s úřadem, který má na starost kybernetickou bezpečnost.

DDoS i ransomwarové útoky. Počet kybernetických incidentů byl loni znovu rekordní Číst článek

Útoku každých 6 minut

„O věci jsem byl informován a budeme včas reagovat. Zjišťujeme, k čemu došlo. Mějte na paměti, že v Austrálii dochází ke kybernetickému útoku zhruba každých šest minut. Jedná se o pravidelnou záležitost,“ řekl australský premiér Anthony Albanese.

Ministerstvo spravedlnosti jihovýchodního australského státu Nový Jižní Wales čelilo kybernetickému útoku na konci března, kvůli čemuž uniklo 9000 citlivých dokumentů. Soukromý poskytovatel zdravotního pojištění Medibank pak uvedl, že soukromé a citlivé údaje jeho členů byly zveřejněny na dark webu.