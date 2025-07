Kyberúřad varuje před čínskou firmou DeepSeek, jenž je známá svým chatbotem. Nevhodně nakládá s daty

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) varuje před produkty, aplikacemi a dalšími řešeními od čínské společnosti DeepSeek. S daty podle kyberúřadu nakládá způsobem, který může představovat bezpečnostní riziko. NÚKIB o tom ve čtvrtek informoval na webu. Firma se zaměřuje na vývoj umělé inteligence (AI), zejména velkých jazykových modelů. Brno 14:25 10. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kyberúřad varuje před čínskou firmou DeepSeek (ilustrační foto) | Foto: Florence Lo | Zdroj: Reuters

„Při analýze, která vedla k tomuto varování, jsme vycházeli z kombinace vlastních zjištění a informací od našich zahraničních partnerů,“ uvedl ředitel NÚKIB Lukáš Kintr.

„Dotčené produkty společnosti DeepSeek nakládají s daty způsobem, který může představovat bezpečnostní riziko pro subjekty spadající pod zákon o kybernetické bezpečnosti. V kontextu právního prostředí Čínské lidové republiky, které umožňuje státním orgánům přístup k těmto datům, je důvod k obavám zcela oprávněný,“ dodal.

3:37 DeepSeek sbírá více informací, než bychom čekali, varuje Antivirus. Na co si dát pozor? Číst článek

Na základě vydaného varování musí takzvané povinné osoby dle zákona o kybernetické bezpečnosti zohlednit hrozbu v analýze rizik a na zjištěná rizika reagovat přijetím přiměřených bezpečnostních opatření. Hrozbu úřad hodnotí na úrovni „vysoká“, tedy jako pravděpodobná až velmi pravděpodobná.

Současně doporučuje i široké veřejnosti pečlivě zhodnotit použití dotčených produktů, popřípadě zvážit, jaké informace do nich vkládá. U takzvaných zájmových osob, tedy osob, které jsou například ve vysokých politických, veřejných či rozhodovacích funkcích, úřad doporučuje dotčené produkty nepoužívat.

Zákaz pro státní správu

Vláda ve středu zakázala používat ve státní správě jakékoli produkty společnosti DeepSeek, rozhodla tak na doporučení kybernetického úřadu. Premiér Petr Fiala (ODS) upozornil na to, že na DeepSeek se jako na čínskou společnost vztahuje povinnost poskytovat součinnost orgánům čínského státu. Mohlo by to vést k neoprávněnému přístupu k datům uživatelů.

Zároveň varoval před tím, že data jsou ukládána na serverech v Číně a v Rusku a nejsou dostatečně zabezpečena. „Na základě těchto zjištění a analýzy NÚKIB vláda rozhodla o zákazu používání všech produktů, aplikací, řešení, webových služeb poskytovaných společností DeepSeek v české státní správě,“ řekl premiér.

Vláda zakázala používání DeepSeek ve státní správě. Na rizika s čínskou AI ji upozornil kybernetický úřad Číst článek

Před činností DeepSeek varovaly v červnu i zástupci americké administrativy. Činitel amerického ministerstva zahraničí agentuře Reuters řekl, že DeepSeek sdílí informace a statistiky o uživatelích s pekingským sledovacím aparátem a snažil se využívat krycí společnosti z jihovýchodní Asie k získání přístupu k pokročilým polovodičům, které podle amerických pravidel nelze z USA dovážet do Číny.

Čínský start-up DeepSeek se zabývá vývojem umělé inteligence. Na počátku roku představil velký jazykový model, který je podle firmy výrazně lacinější než americké modely umělé inteligence.