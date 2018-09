VIDEO: Tělo nemusí být to, co vám dala biologie, říká první lidský kyborg Kevin Warwick

Umíte si představit, že byste si do těla nechali zabudovat čip? Britský profesor kybernetiky Kevin Warwick do toho šel. Jako první na světě si tak vyzkoušel, jaké je stát se kyborgem. „Byl jsem první na světě, rizika tam byla,“ přiznává v rozhovoru s Lucií Výbornou. Video Praha 20:11 6. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Když mu jeho praktický lékař poprvé implantoval do těla čip, nikdo netušil, co všechno se může stát. Později se ukázalo, že reálná rizika to s sebou nese – čip se kupříkladu může snadno rozbít. „To už jsem měl naštěstí ten svůj venku,“ usmívá se profesor.

Po úspěchu prvního experimentu neusnul na technologických vavřínech – a nechal si do těla voperovat druhý implantát. Ten se propojil s jeho nervovou soustavou.

„Díky tomu jsem dokázal ovládat robotickou ruku. Chtěl jsem ukázat, co je možné, obzvlášť v případě amputací. Že je možné ovládat robotickou ruku vlastní nervovou soustavou,“ popisuje.

Okamžitě si tehdy uvědomil, jak obrovský význam jeho experimenty mohou mít. „Váš mozek a tělo nemusí být na stejném místě. V budoucnu může být vaše tělo, cokoliv chcete. Nemusí to být to, co vám dala biologie!“

Za chvíli začínáme. Kevin Warwick hostem živě. pic.twitter.com/WJBfh4l7Eu — Radiožurnál (@Radiozurnal1) 6. září 2018