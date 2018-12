V Dolních Břežanech se chystají na spuštění nového superlaseru. Bude nejsilnější, jaký tu mají

Zařízení s označením L4, které dosahuje výkonu až 10 petawattů, bude po dokončení vůbec nejsilnější, jaké v laserovém centru ELI Beamlines mají. Vědci už provádějí první testovací výstřely, zatím jen z takzvaných front-end neboli vstupních laserů. Ty vypouštějí slabší paprsky, které se pak v zařízení zesilují. Na přípravy se zajel podívat reportér Radiožurnálu. Dolní Břežany 21:20 17. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejvýkonnější laser na světě je teď ve fázi testování | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

„Momentálně rozjíždíme laser pomocí takzvaného long-pulse front-endu, tedy dlouhopulsní vstupní laser,“ popisuje vedoucí optického týmu ELI Beamlines Daniel Kramer.

Centrum ELI Beamlines patří pod Fyzikální ústav Akademie věd ČR. Jeho cíl je vysoký, měl by zde vzniknout laser s nejvyšší intenzitou na světě. Postupně uvádí do provozu čtyři laserové systémy, L1 až L4. Ty pak budou sloužit vědcům z celého světa k experimentům, které by jinde dělat nemohli.

Nejnovější zařízení L4 bude nejsilnější, jaké v centru vůbec mají. „Samotný front-end střílí jednou za minutu. Díky hodinám na stěně víme přesně, kolik vteřin zbývá do příštího výstřelu.“

Front-endový laser tedy nejprve rozbíhá paprsek, který pak putuje do zesilovačů. Tam se svazek s úvodní energií kolem 30 joulů může zesílit až na 2000 joulů.

Jak správně zamířit?

Laserový stůl má tvar písmene H. Front-endový laser je umístěný na jednom z jeho konců. Ve středu, který propojuje obě strany zařízení, se nachází optika – kruhová, čtvercová i pohyblivá zrcátka, a také diagnostika.

„Díky ní poznáme, kam musí svazek směřovat. Pokud míří na tuto diagnostiku, tak máme jistotu, že je dobře zavedený i do hlavního zesilovače,“ popisuje David Kramer.

Vědci tak mají jistotu, že ve chvíli, kdy spustí zesilovače, je paprsek, který vysílá front-endový laser, namířen přesně do místa, kam je potřeba.

Tato přesnost je potřeba pro experimenty, které se zde jednou budou provádět. Centrum se sice zaměřuje na základní výzkum, má mít ale přesahy i do oblastí ryze praktických. Je to například oblast lékařské zobrazovací techniky, rychlá elektronika, stárnutí materiálů nebo vývoj nových prvků v oblasti jaderné energetiky.

Zahřát a vystřelit

Dlouhopulsní front-end laser, který teď Daniel Kramer se svým týmem testuje, vysílá velmi slabý paprsek každých pět vteřin a jednou za minutu se sepnou i výbojky, jež mu dodají větší energii. Díky tomu si laser udržuje teplotní rovnováhu. Takto teplotně stabilizovaný musí být laser připravený asi 25 minut předem, i pokud chtějí pracovníci vystřelit třeba pouze jednou.

Tuto fázi testování dlouhopulsního laseru by měli vědci z Eli Beamlines dokončit začátkem příštího týdne. Zesilovat paprsky by chtěli začít ještě před Vánocemi.